Más de una década de la última victoria de Fernando Alonso, ¿llegará la 33?

El 12 de mayo de 2013 está marcado en oro para los seguidores de Fernando Alonso. Ese día el piloto asturiano conquistó su última victoria en la Fórmula 1. Lo hizo como piloto de Ferrari y en casa, el Circuit de Barcelona -Catalunya, cuando los aficionados lo llamaban simplemente Montmeló.

Fernando Alonso afrontaba ese mundial después del varapalo que había supuesto 2012, cuando el título acabó en manos de Sebastian Vettel por una diferencia de solo tres puntos. El germano arrancaba el curso como hombre a batir y Ferrari se encontraba en una situación irregular. Alonso había empezado con un ilusionante segundo puesto en el Gran Premio de Australia que abría la temporada y aunque se quedó fuera del Top-3 en Malasia, regresó al podio a lo grande en China, con una victoria.

Vettel, por su parte, se hacía con el triunfo en el siguiente GP, en Bahréin, justo antes de Barcelona. Alonso debía dar un golpe sobre la mesa si quería mantener sus opciones de volver a ser campeón, y lo hizo. El fin de semana empezó con buenas sensaciones, con el mejor tiempo en los primeros libres y el segundo mejor crono en los segundos, aunque se complicó cuando llegó la clasificación. El asturiano fue quinto, lo que le obligaba a realizar una buena salida para tener alguna posibilidad.

Vettel, por su parte, salía desde la tercera plaza. La tensión era máxima cuando los semáforos se apagaron y los monoplazas empezaron a moverse. Fernando mantuvo la posición las dos primeras curvas y se preparó para el espectáculo. Afrontó la tercera con el objetivo claro y lo ejecutó. Adelantamiento por el exterior para superar primero a Kimi Räikkönen y después a Lewis Hamilton, quien por entonces atesoraba ya un título mundial.

La maniobra fue efectiva y levantó al público de sus asientos. El Circuit se vino abajo para animar a su piloto que ahora tenía solo por delante el Mercedes del poleman, Nico Rosberg, y el Red Bull-Renault de Vettel. Pero eso era solo el principio. Quedaba todavía mucha carrera por delante y la victoria se fraguó finalmente con una estrategia acertada de Ferrari.

Fernando Alonso cruzó la bandera a cuadros en la primera posición para alegría de los aficionados que habían animado al español de principio a fin. Esa imagen quedó grabada en la memoria de los presentes y de aquellos que lo vieron por televisión sin saber entonces que la siguiente se iba a hacer esperar más de una década. Sin saber que la esperada 33 quizás no llegue nunca.

Desde ese día han pasado muchas carreras, varios podios, hasta cambios de escudería y un pequeño parón fuera del mundial, pero la victoria de Alonso se resiste. Ese mundial de 2013 se cerró con Fernando Alonso en la segunda posición, de nuevo por detrás de Vettel que sumó 397 puntos por los 242 del de Ferrari.

Cambio de equipo, parón y regreso

En 2014 Alonso confirmaba su salida de Ferrari y empezaba una nueva etapa en McLaren hasta que en 2018 decidió tomarse un descanso del Mundial de F1 y probar en otras disciplinas.

En 2021 afrontaba su segunda etapa en la F1, un segundo 'round' en busca de la 33. Regresó con Alpine, o lo que es lo mismo, ese Renault que le había convertido en campeón del mundo en el pasado. Sin éxito.

El objetivo era regresar a lo más alto y apostó entonces por un Aston Martin que daba sus primeros pasos en el campeonato. Los primeros GP, con Alonso en el podio, fueron ilusionantes, pero la burbuja se fue desinflando a medida que avanzaba el calendario.

Fernando Alonso, en el pasado GP de Miami / Aston Martin F1

Ni la apuesta millonaria de Lance Stroll, ni el fichaje de Newey, ni la nueva fábrica, ni el trabajo de Alonso han conseguido que Aston Martin sea uno de los equipos punteros y este 2026 la situación todavía es más dramática. Aún así, Alonso sigue confiando en poder conseguir esa 33 antes de poner el broche a su carrera.