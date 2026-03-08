Debut sin puntos para Mari Boya en la Fórmula 2

Mari Boya ha tenido un debut complicado en FIA Fórmula 2. El piloto de la Academia del Aston Martin Aramco llegaba a Australia con la ilusión de cuajar un buen resultado para iniciar el año con buen pie, pero no ha sido posible sumar puntos. Su cabeza ya está en la próxima ronda, donde espera poder mostrar su potencial.

Se trataba del primer evento de Mari en la categoría y no sólo tenía que adaptarse al coche, sino también al equipo Prema Racing. Para mayor complicación, tuvo un complicado viaje hasta Melbourne debido al conflicto en Oriente Medio, acumulando más el 'jet-lag' del previsto en la ruta inicial.

El evento inaugural comenzó con una decimotercera posición en la sesión de entrenamientos libres, pero todo se torció en la clasificación, donde el piloto español sufrió un accidente en la curva 12 y no pudo marcar un tiempo competitivo, de modo que se vio obligado a salir desde el fondo de la parrilla en las dos carreras.

Desde la última posición en la salida, Mari inició la Carrera Sprin en remontadas En la primera vuelta, el piloto de Lés consiguió escalar cuatro posiciones y llegó a ganar ocho para estar a la decimocuarta plaza. Sin embargo, en la vuelta 15 sufrió un accidente en la curva 6 y tuvo que abandonar.

En la carrera principal del domingo, Mari ha podido resarcirse y terminar, con un ritmo muy prometedor. Desde la 22ª posición de salida, en apenas dos vueltas ha escalado a la P20 y después ha sabido aprovechar errores de sus rivales para colocarse decimoquinto. En un final de carrera con poco movimiento, Mari ha sido finalmente decimotercero.

Nikola Tsolov (Campos Racing) se ha llevado la primera carrera larga de la temporada 2026 de F2 por delante del vigente campeón Rafael Camara en el Albert Park. El búlgaro es el primer líder de la categoría.

Aprendizaje

“Ha sido un fin de semana difícil para mí. El coche iba bien y el ritmo ha sido bueno cuando hemos podido apretar, pero necesitamos encontrar un poco más de feeling para saber cuándo puedo apretar o no. Lo positivo es que hemos hecho buenas salidas y no ha habido fallos de procedimientos, además de tener buen ritmo. Toca seguir trabajando y ya estoy deseando volver a subirme al coche”, ha valorado.

Boya sale de Australia sin puntos, pero con un enorme aprendizaje . La próxima cita de la temporada de FIA Fórmula 2 es Bahrein (test del 25 al 27 de marzo y segunda ronda del año del 10 al 12 de abril), pero el calendario podría sufrir cambios debido a la situación que vive Oriente Medio en estos momentos.