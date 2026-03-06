Debut accidentado de Mari Boya en F2 y pole para Bruno del Pino en F3

Dino Beganovic se aseguró la pole position para la primera carrera de la temporada de F2 en el circuito de Albert Park. Por su parte, el aranés Mari Boya vivió un nefasto debut con Prema en la categoría intermedia. Primero le anularon su vuelta rápida por límites de pista y a continuación sufrió un accidente en la curva 12 que le obligará a salir último en parrilla.

Stenshorne y Tsolov lideraron los compases iniciales de la sesión clasificatoria para el GP de Australia. Tras la bandera roja provocada por el accidente de Boya a falta de 20 minutos, el francés Mini se quedó parado en la curva 11 dando paso a la segunda interrupción.

Stenshorne recuperó la primera posición, pero al final se vio superado por dos décimas por Beganovic (1:28.695). El nuevo piloto reserva de Alpine, Alex Dunne, se situó tercero, mientras Leon y Tsolov completaron el top cinco.

La pole en la carrera sprint, donde se invertirán las 12 primeras posiciones, será para Roman Bilinski.

Doblete de Campos

Mejor suerte corrió la representación española en F3. Theóphile Naël se anotó su primera pole en la categoría pequeña, batiendo por apenas 21 milésimas a su compañero Ugo Ugochukwu, lo que le valió el doblete al equipo Campos Racing.

Bruno Del Pino terminó duodécimo, es decir, la plaza que da acceso a la pole para la carrera sprint del sábado (a las 01:15h de España) en la parrilla invertida. El sobrino de Pedro de la Rosa saldrá delante del francés Enzo Deligny, su compañero en el Team VAR.