Debacle en Aston Martin: llegan tarde al inicio de temporada

Los primeros test oficiales de la temporada 2026 de Fórmula 1 dejaron en Aston Martin más incógnitas que certezas. La escudería llegaba a Bahréin con poco rodaje previo y quedó en evidencia que queda mucho trabajo por hacer y poco margen antes de que arranque la temporada el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Sin si quiera un 'filming day' y con apenas unas pocas vueltas acumuladas en los entrenos a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya (3 de Lance Stroll y 66 de Fernando Alonso), Bahréin iba a ser la prueba de fuego para Aston Martin. El momento de ver en acción el proyecto de Adrian Newey, el ingeniero estrella de la Fórmula 1 y la gran esperanza de la escudería para dar el salto a la zona alta de la tabla.

Tras esa primera toma de contacto, las sensaciones no fueron las esperadas. Lance Stroll fue el primero en mostrarse crítico con el AMR26 con unas duras declaraciones al respecto del rendimiento del coche. "¿Queremos luchar por victorias? Sí. ¿Estamos luchando por victorias hoy? No lo parece", explicó el canadiense, visiblemente enfadado. Posteriormente, Alonso hizo un balance similar, aunque algo más positivo que su compañero, dejando la puerta abierta a mejoras a lo largo de la temporada y expresando su confianza en la capacidad de Newey.

"En el chasis no hay dudas, tenemos al mejor con nosotros. Después de más de 30 años de Adrian Newey dominando el deporte nadie tiene dudas de que encontraremos el camino para tener el mejor coche. En cuanto a la unidad de potencia tenemos que esperar cuando desbloqueemos todo el rendimiento sabremos donde estamos y qué está fallando y entonces trabajar duro", dijo Fernando Alonso para los medios de la F1.

Nueva ronda de test

El miércoles, con la segunda tanda de test prevista también en Bahréin, Aston Martin tendrá la oportunidad de seguir ajustando elementos con vistas al inicio de temporada en Melbourne, aunque las previsiones, como avanzaron sus pilotos, no son demasiado optimistas, teniendo en cuenta los problemas tanto en el chasis como en la unidad de potencia.

Según un análisis de 'Sky Sports', la caja de cambios del Aston Martin, diseñada por primera vez internamente, "no soporta la nueva exigencia de esfuerzo" y arreglar este problema, tal y como avanzó 'Marca' tras una consulta con expertos, podría llevar al menos seis meses de trabajo. Unos márgenes que cuadran con las previsiones de Fernando Alonso, quien vaticinó en Bahréin que "la segunda parte de la temporada será diferente en nuestro caso, aunque empecemos más despacio podemos mejorar".

Pese al margen que se marcan dentro de la escudería, lo cierto es que hay decisiones que se deben tomar ya y que podrían definir el resto de la temporada. Como destaca el citado diario, después de la segunda semana de test los equipos deberán enviar a la FIA la relación de desarrollos (las 8 relaciones de marcha). Los equipos deben homologar y enviar estas relaciones antes de que empiece la temporada y una vez enviadas ya no podrán cambiarse. Es decir, se mantendrán fijas paras los 24 Grandes Premios de la temporada salvo excepciones aprobadas por la FIA.

Aston Martin experimentó también problemas con el propulsor de Honda, compañía submistradora del motor del coche, en concetro con el ICE (unidad térmica de combustión tradicional), algo que podría estar vinculado a la caja de cambios. Teniendo en cuenta que el nuevo motor tiene que quedar homologado el 1 de marzo, según afirma 'Marca' será poco probable que llegue una especificiación nueva antes del GP de Australia, por lo que el motor que montarán será el mismo que utilizarán estos días en Bahréin. Lo que sí podría llegar en las próximas semanas es el nuevo software en el que se está trabajando para desbloquear potencia lo más pronto posible.

En caso de avanzar demasiado rezagados, Aston Martin podría beneficiarse del plan ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities/ Oportunidades adicionales de Desarrollo y Mejora) que la FIA ha puesto en marcha para los motores de F1 2026 con el objetivo de ayudar a aquellos motores que se encuentren claramente por detrás del resto según avanza la temporada.