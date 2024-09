Las debilidades del máximo rival de Verstappen

El Mundial de Fórmula 1 está más abierto que nunca. El líder de la clasificación, Max Verstappen, cuenta con una ventaja de 62 puntos respecto a Lando Norris a falta de ocho carreras por disputarse. Pero, ¿realmente es posible que el británico pueda recortar esta diferencia tan sustancial de puntos?. Si nos fijamos en el último Gran Premio disputado, en Monza, el piloto de McLaren solo pudo recortarle ocho puntos al neerlandés pese a salir en la pole. Una mala salida le condenó, como ya le ha pasado en muchas carreras de esta temporada...

Para ser campeón del mundo de F1, aparte de contar con el mejor coche, también hace falta tener esa constancia para cometer los mínimos errores posibles, y Norris, pese a postularse como el máximo rival para luchar por el campeonato, está mostrando en sus últimas actuaciones sus puntos más débiles.

Su principal debilidad: las salidas

El piloto de McLaren, por séptima vez en su trayectoria deportiva, perdió el liderato del GP de Italia antes de completarse la primera vuelta de carrera. Algo que ya se ha vuelto una tradición, ya que Norris nunca ha conseguido mantener el liderato en el primer giro después de salir desde la pole.

En esta temporada ya le pasó en Hungría, en España y en la sprint del Gran Premio de China, donde fue adelantado antes de cerrar la primera vuelta por Piastri, Russell y Hamilton respectivamente. Pero la estadística también se remonta a años pasados, ya que le ocurrió lo mismo en la sprint de Brasil de 2023, donde fue adelantado por Verstappen, y en Rusia 2021, por Carlos Sainz. Si un dato debe preocupar a Norris, sin duda, es este.

A esto se le suma la poca experiencia que tiene de estar bajo presión. A sus 25 años, el británico lleva siete años corriendo en la máxima categoría del automovilismo, pero nunca ha tenido un coche tan dominador como el que tiene en la actualidad. De hecho, su mejor posición en un Mundial la consiguió la temporada pasada cuando quedó en un sexto lugar. Luchar por victorias y campeonatos es algo completamente nuevo para él.

Otro problema: la jerarquía en el garaje de McLaren

Aunque el británico también se encuentra con otro problema muy importante. Todos los equipos de F1 saben que sus dos pilotos no pueden ser tratados de la misma manera, porque existe una gran posibilidad de que todo salte por los aires, pero en McLaren no existe un 'status quo' como tal. Zak Brown, CEO de McLaren, afirmó hace unas semanas que tanto Lando Norris como Oscar Piastri eran considerados en el garaje de los papaya como los "número uno del equipo". Algo muy difícil de entender cuando uno de sus pilotos está peleando por el Campeonato.

Todo este panorama, ya ha hecho pasar alguna situación comprometida a sus pilotos como en el GP de Hungría, donde Norris fue obligado a devolver la posición a su compañero pese a ir liderando y en Monza, donde Piastri adelantó sin miramientos a su compañero de equipo nada más arrancar la carrera.

"No era la carrera que quería, todo se torció en la curva 4. Obviamente, no esperaba una maniobra así. Teníamos mucho hueco con los de detrás, así que no había motivo para arriesgar, (Piastri) se ha acercado un poco más de la cuenta, y si yo hubiera frenado un metro más tarde los dos hubiéramos quedado fuera de la carrera", dijo Norris nada más salir del coche en Italia.

"Estoy aquí para ganar el campeonato, pero tampoco voy a rogar para intercambiar posiciones, no es quién soy yo y no quiero ganar un campeonato de esta manera. ¿El Mundial?, pregúntale al equipo, no depende de mí. Quiero decir, me encantaría, pero... No depende de mí...", sentenció.

La cuenta atrás ha empezado, y si de verdad quiere pelear el Mundial de F1, necesita mejorar tanto su pilotaje como su papel dentro del equipo McLaren. Si Norris consigue darle la vuelta a esta situación, al tener el mejor coche de la parrilla todo puede pasar en las ocho carreras restantes...