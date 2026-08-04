David Coulthard, expiloto de la Fórmula 1: “Aston Martin será el equipo que más mejore en los próximos dos años, ganarán carreras"

El inicio de temporada fue más duro de lo esperado para Aston Martin. Durante las diez primeras citas del curso, la fábrica de Silverstone se hundió en las últimas plazas de la parrilla con un AMR26 muy por debajo del resto de monoplazas de la parrilla. Pero en la fábrica y en Honda se trabajó duro para mejorar el chasis y la unidad de potencia. Y las cosas comenzaron a cambiar en la cita antes del parón veraniego, en Hungaroring (Hungría).

Parecía muy lejano aquel 2023 en el que Fernando Alonso ilusionó a los fans al lograr ocho podios. Prometía 2026 sensaciones parecidas, pero lejos de la realidad, en el año del cambio de reglamento la escudería de Lawrence Stroll se hundió en una profunda crisis de rendimiento.

En los últimos meses se ha tratado de revertir los problemas de vibraciones, fiabilidad y falta de potencia... entre otros asuntos. Y las primeras mejoras llegaron en Hungría, con hasta dieciséis cambios en el diseño de Adrian Newey que ayudaron a que Stroll terminase la carrera en 13ª posición, seguido de Fernando en la 14ª. También se mejoró el rendimiento a una vuelta, puesto que el monoplaza de Alonso logró colarse en Q2. Y eso que aún no montaban el nuevo motor diseñado por Honda.

Nuevo chasis para el Aston Martin en Hungría / Aston Martin

Empiezan a verse destellos. Pero hubo alguien que creyó en una mejora real antes incluso del parón veraniego, y ese fue el expiloto escocés David Coulthard. Lo hizo en una charla con el podcast 'Up To Speed', en el que defendió con firmeza el proyecto a largo plazo de Aston Martin.

Mejoras a largo plazo

"Apúntate mis palabras, por muy lejos que estemos el uno del otro, serán el equipo que más mejore en los próximos dos años", dijo entonces. "Y voy a predecir que ganarán carreras en los próximos dos años", se aventuraba a decir.

No es casualidad. Y es que Aston Martin posee actualmente uno de los ingenieros más reputados del 'paddock', además de un moderno campus tecnológico de 37.000 metros cuadrados en el que se incluye un centro con simulador avanzado y un túnel de viento propio. Además, se está destinando una gran catidad de dinero para hacer del proyecto algo muy competitivo. Habrá que esperar, eso sí. Pero muchos creen que podrán volver a estar en la lucha en los próximos cursos.