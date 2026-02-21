Los datos que hunden en la 'miseria' a Aston Martin

Todo lo que podía salir mal ha sido incluso peor para Aston Martin en la pretemporada 2026. El primer coche diseñado por Adrian Newey y motorizado por Honda impactó en su presentación por sus líneas extremas, pero una vez en pista, el ‘naufragio’ ha sido de proporciones inmensas. ´

El AMR26 llegó tarde al ‘shakedown’ de Barcelona y solo rodó uno de los tres días asignados al equipo, además de las cinco vueltas que completó en su estreno Lance Stroll. La primera semana de test en Bahrein constató que los problemas afectaban a muchos aspectos: no solo fallaba estrepitosamente el motor Honda, sino también las suspensiones traseras y la caja de cambios.

Estos dos últimos elementos, ahora de fabricación propia tras desvinculares de Mercedes, tienen difícil solución a corto plazo y lo único que parece bajo control a estas alturas es el concepto del chasis. Es decir, lo que depende de Newey, el ingeniero estrella y más laureado de la F1, al que “no se le ha olvidado cómo hacer coches rápidos”, según defiende Alonso.

Lo más preocupante, sin duda, es la unidad de potencia. El viernes, último día de pretemporada, Honda asumió su culpa y prometió buscar un remedio de urgencia en Sakura antes de que arranque el Mundial en Australia (6-8 de marzo).

Pocos confían en este mensaje y de hecho existen dudas razonables de que el AMR26 llegue a estrenar el curso en Melbourne si no cumple la norma de la FIA que impide participar en la carrera del domingo a los monoplazas que no sean igual o más rápidos que el 107% del mejor tiempo de la Q3. “Según estimaciones rivales, Honda tiene un déficit de rendimiento del 5%” alertó Antonio Lobato en DAZN.

Incluso si corren, parece complicado que puedan completar la carrera, si nos atenemos al mini-simulacro que pudo hacer el jueves Alonso, con 26 vueltas. El coche se paró en la 27 por un problema con la batería. Y el GP de Australia es a 58 vueltas. En cuanto a ritmo, al asturiano promedió un 1:43:405 en su primer stint y 1:41:492 en el segundo, lo que supone alrededor de cuatro segundos de diferencia por vuelta respecto a los mejores.

Lento y poco fiable

El coche es lento y sobre todo, poco fiable. Cada vez que Alonso o Stroll subían en ritmo, el motor decía ‘basta’. En el paddock se habla de un sobrepeso de 15 kg y son evidentes la falta de agarre y potencia. Más allá de rumores, los datos de la pretemporada, en comparación con las once escuderías del campeonato, son devastadores.

La mejor vuelta de Aston Martin, en poder de Lance Stroll desde miércoles, con 1:35:974, fue 2,5 segundos más lento que cualquier registro de ese día. Y Alonso se despidió de Sakhir con un crono de 1:36.536. En una hipotética parrilla de salida en Australia en base a los tiempos de los test, los pilotos de Aston Martin serían los dos últimos de un total de 22, liderado por Charles Leclerc con Ferrari (1.31.992).

También el balance de kilometraje acumulado (tres días a elegir de cinco en Barcelona y seis días en total en Bahrein), hunde en la ‘miseria’ al equipo de Silverstone. Con solo 400 vueltas están a ‘años luz’ de los equipos que más han rodado, Mercedes (1.214), Haas (1.185), Ferrari (1.181) y McLaren (1.105), pero también se ven superado por Williams, que no llegó a tiempo a los test de Montmeló (790 giros) y los dos equipos que se estrenan esta temporada, Audi (953) y Cadillac (750).

Si nos centramos en el trabajo de los cinco motoristas, la comparativa es absolutamente terrible. Los cuatro equipos que montan motor Mercedes acumularon 4.133 vueltas entre Barcelona y Bahrein; Ferrari, con seis coches en pista con sus propulsores, alcanzó las 3.116 vueltas; Red Bull y Racing Bulls cubrieron 2.026; y Audi, 953, frente a las 400 de Honda, convertido en proveedor en exclusiva de Aston Martin en 2026.

Al límite

Queda muy poco margen de reacción para que Honda pueda ejecutar cambios en su fallido motor. El próximo domingo 1 de marzo, seis días antes del inicio del campeonato, los equipos deben entregar a la FIA el dossier de homologación de su nueva unidad de potencia ajustada al reglamento 2026.

No está todo perdido. Si tal como se espera, Aston Martin empieza la temporada con el 'pie izquierdo', podrá aferrarse al programa ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), un sistema de concesiones de la FIA que permitirá a los fabricantes intervenir tras los grandes premios número 6, 12 y 18 del calendario, si se confirma que tienen un déficit del 3% respecto al motor más potente.