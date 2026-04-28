Datos curiosos que debes saber de cara al GP de Miami de Fórmula 1

31 días después de la última carrera de Fórmula 1, disputada en Suzuka (Japón), el Gran Circo vuelve a la acción este fin de semana para disputar el Gran Premio de Miami, quinta edición del fin de semana que se celebra en las calles de la reconocida ciudad estadounidense. Se trata de uno de los trazados con menos historia del calendario, debido a su reciente incorporación, pero aún así hay alguno que otro dato a tener en cuenta de cara a este fin de semana.

En cuanto al campoenato, Mercedes aterriza como clara dominadora tras las tres primeras citas. Está siendo, con diferencia, la escudería que mejor ha entendido el cambio de reglamento para este 2026, que tanta polémica ha generado entre los pilotos al tener que aprender a gestionar la batería de una unidad de potencia con el 50% de energía eléctrica. Sus pilotos han arrasado; Kimi Antonelli y George Russell se han repartido las poles y las victorias, con dos de tres primeras plazas en carrera a favor del italiano.

Kimi es líder con 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo. Le siguen los dos pilotos de Ferrari, con Charles Leclerc tercero y Lewis Hamilton cuarto. Precisamente, se espera que los de Maranello sean quienes pongan las cosas más difíciles de ahora en adelante a los de Brackley, teniendo en cuenta que esperan introducir algunas mejoras de cara a la cita en Miami y después de un mes en el que han podido rodar en pista en varias ocasiones tras realizar un 'filming day' y los test de Pirelli.

La otra cara de la moneda llega con fábricas como Aston Martin o Williams. Los de Silverstone esperan poder apaciguar las vibraciones en el motor Honda que tantos dolores de cabeza les ha provocado a sus pilotos, así como el paso hacia adelante de un chasis que aún tiene mucho margen de mejora. Williams, por su lado, debe empezar a encontrar soluciones para el sobrepeso que arrastra desde inicios de temporada.

Las características

El Miami International Autodrome se trata de un trazado de altas velocidades, grandes frenadas y curvas desafiantes, situado en la ciudad de Miami Gardens a unos 25 km de la misma Miami. Es un circuito urbano de más de 5,4 km a través de 19 curvas (12 de izquierdas y 7 de derechas). Las vueltas se dan en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo que, en principio, el neumático derecho delantero es el que más debe sufrir. Se deben completar 57 vueltas en carrera que se traducen en 308.326 kilómetros.

Red Bull y el dominio en 'poles'

En medio de todo este contexto, hay varios datos que merece la pena tener en cuenta de cara a este Gran Premio. La primera, es el que en las cuatro anteriores citas, Red Bull consiguió la pole position en tres de ellas: Checo Pérez en 2023, y Max Verstappen en 2024 y 2025. Ninguno de ellos parece ahora en condiciones idóneas para hacerlo de nuevo: el mexicano recaló para este curso en la recién aterrizada Cadillac, ocupando la parte trasera de la parrilla, y el neerlandés no se siente nada cómodo con el nuevo reglamento y tampoco con el RB22 y su motor Ford. Por lo que pinta difícil para ambos.

McLaren y sus últimas victorias

El inicio de curso de la escudería de Woking tampoco ha sido el idóneo. Sus pilotos son qunto y sexto en el campeonato, lejos de las posiciones cabeceras del pasado curso (se llevaron el título de constructores y de pilotos con Lando Norris). Pese a eso, guardan buenos recuerdos en Miami. Oscar Piastri venció en la última edición, en 2025. De llevarse la victoria de nuevo, podría ser el primer GP en el que repita triunfo. Pero la realidad es la que es y no gana desde el GP de Países Bajos de 2025. Por su lado, el británico fue el ganador de la cita en 2024.

La segunda carrera al Sprint del curso

Miami trae consigo la segunda cita al Sprint de las seis planeadas para este curso. Esta será la Sprint número 26 de la historia. No hay ningún piloto que haya ganado más carreras de este tipo que Max Verstappen (13). En cuanto a este curso, Russell venció en la primera carrera al sprint de la temporada en China y no había ganado ninguna otra más allá del GP de Brasil 2022. Sin duda, un fin de semana con muchos alicientes.