El dato demoledor que confirma el peor momento de Charles Leclerc en Ferrari

Ferrari abandonó el Red Bull Ring (Austria) con un sabor de boca totalmente distinto al que dejó la jornada del sábado. Mientras el SF-26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton se mostró de lo más competitivo al situar a ambos pilotos en la segunda y tercera plaza, respectivamente, el panorama domincial en carrera fue totalmente distinto. El británico no pudo pasar de la quinta plaza mientras que el monegasco se hundió hasta la octava plaza. Una situación muy decepcionante y que lo aleja, aún más, de las primeras plazas en el campeonato.

La escudería de Maranello venía con una buena inercia en las últimas citas, especialmente con el trabajo hecho en el lado del box de Hamilton. El británico ganó en Barcelona y cosechó dos podios consecutivos en Canadá y Mónaco, que se sumaron al ya logrado en China en el inicio de campaña 2026.

Charles Leclerc en el box de Ferrari / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero la realidad es que para Charles este curso está siendo totalmente opuesto al de su compañero de equipo, y tras el espejismo del sábado, la realidad terminó siendo que durante la carrera le faltó ritmo y sufrió de otros problemas como la alta degradación. Un octavo puesto que nada compensa tras sus abandonos en Mónaco y Montmeló.

Mientras el siete veces campeón ya es tercero en tabla, con 125 puntos y a 46 del liderazgo de Kimi Antonelli, hay que bajar hasta la sexta plaza para encontrar a Leclerc, empatado a puntos con el vigente campeón Lando Norris. 'Il Predestinato' se encuentra a nada más y nada menos que 46 puntos de su compañero de equipo. Nunca en su carrera deportiva ha estado tan lejos de su compañero de equipo en tabla. Su peor déficit fue en 2019, su año debut con Ferrari, cuando llegó a estar a 28 puntos de Sebastian Vettel tras el GP de Canadá. Con Carlos Sainz, la mayor desventajafue de 23 puntos, y ocurrió tras el Gran Premio de Singapur de 2023.

"Con el motor estamos sufriendo muchísimo"

Un dato que confirma que la situación está siendo una campaña muy compleja para él. "Con el motor estamos sufriendo muchísimo. En todas las batallas que tuve con los Red Bull y con los coches con motor Mercedes había muy poco que hacer", se lamentó Charles tras la carrera del domingo.

Pero no todo tiene que ver con aspectos técnicos, y asume su parte de culpa. "El problema no está solo en el motor. Hoy no teníamos ritmo, especialmente por mi parte. No creo ni siquiera que hayamos sufrido más que en Barcelona. Yo también estoy teniendo más dificultades y, en momentos como este, solo tengo que agachar la cabeza, seguir trabajando e intentar encontrar la clave de este coche, porque hoy he seguido sufriendo", expresaba, entonando un 'mea culpa'.

"Es muy difícil entender cuál es nuestro nivel real. En Barcelona probablemente éramos uno de los coches más fuertes el domingo y las mejoras funcionaron. Creo que estos coches son extremadamente sensibles a la puesta a punto y, en cuanto no encuentras la ventana adecuada, pagas un precio muy alto. Hoy hemos tenido un ejemplo muy claro de ello", se lamentaba.