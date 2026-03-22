Damon Hill, excampeón de Fórmula 1, lanza la bomba sobre Verstappen: "Fichará por Mercedes"

La temporada 2025 de la Fórmula 1 trajo consigue una movida 'silly season' con el fichaje bomba de Lewis Hamilton por Ferrari y la salida de Carlos Sainz a Williams, entre otros movimientos. Después, el curso transcurrió tranquilo aunque con la llegada de la incierta temporada 2026, el mercado vuelve a ponerse de actualidad.

Tras un mal inicio de curso por parte de Max Verstappen, que está sufriendo problemas para pelear por la zona alta. Sin ir más lejos, en el Gran Premio de China, última prueba disputada, ni siquiera pudo terminar y se vio obligado a abandonar en la vuelta 48, mientras los Mercedes siguen viviendo su momento dulce, convertidos en el equipo a batir.

Ante esta situación, algunas boces autorizadas en la Fórmula 1 sitúan ya al neerlandés fuera de la escudería de las bebidas energéticas. El último ha sido el veterano Damon Hill. "He escuchado pequeños rumores de que Verstappen no está muy contento actualmente en Red Bull", aseguró en el podcast 'Stay on Track' el expiloto británico.

También se atrevió a dar una opción de destino. "Fichará por Mercedes y el que se irá será George Russell. Aunque gane el mundial, George siempre ha sido una temporal", aseguró Hill.

Unas declaraciones con las que se ha vuelto a poner en marcha la maquinaria del mercado de fichajes en el que Max Verstappen, que tiene un contrato millonario con Red Bull hasta 2028. Eso sí, un contrato con cláusulas que, previo pago, pueden liberar al piloto mucho antes si él mismo o el equipo así lo deciden.

Toma de contacto con Mercedes

La opción de Mercedes no parece tan lejana. De hecho, este mismo fin de semana Verstappen ha ejercido como piloto de la escudería germana. Ha competido en la NLS2 en Nürburgring al volante de un Mercedes-AMG GT3, en su debut absoluto en la categoría de resistencia.

Junto al español Dani Juncadella y el francés Jules Jean-Louis Gounon, Verstappen se llevó la victoria aunque luego fueron descalificados por un incumplimiento de la normativa con los neumáticos.