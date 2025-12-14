La curva maldita de Jack Doohan: tres accidentes en tres días distintos

La pesadilla interminable de Jack Doohan estos últimos tiempos ha vivido un nuevo capítulo estos días en Japón. La Super Fórmula japonesa, donde el piloto australiano está probando suerte tras perder su asiento en Alpine, celebraba esta semana tres días de pruebas en el circuito de Suzuka, una oportunidad para los pilotos de coger sensaciones... tanto para bien como para mal.

Y Doohan, que parece condenado al ostracismo después de que Franco Colapinto ocupase su asiento a principios de 2025, fue el protagonista para mal de las jornadas de pruebas. De la mano de Kondo Racing, equipo que le ha dado la oportunidad a Jack de correr en la Super Fórmula japonesa, el piloto no pudo completar ninguno de los tres días con normalidad después de sufrir tres accidentes distintos, todos en la misma curva.

La curva maldita

Y es que el emblemático trazado de Suzuka cuenta con una de las curvas más complicadas de todo el calendario: Degner. Fue la parte del circuito maldita para Jack Doohan, que sufrió tres accidentes en los tres días distintos de test en la misma curva. El primero dañó la parte delantera del monoplaza, el segundo la trasera y el último de nuevo el lado frontal del monoplaza. Una serie de accidentes que, por fortuna, no provocaron ninguna lesión de importancia al piloto, que pudo salir por su propio pie del coche.

A pesar de los incidentes, desde el equipo Kondo Racing no se mostraron preocupados con el nivel de su piloto, al contrario: "Es un piloto con mucho potencial, tanto él como Luke Browning rindieron muy bien", explicó Nobuaki Adachi, máximo responsable del equipo. Doohan todavía no sabe si pilotará en la Super Fórmula japonesa en 2026, aunque estos días de pruebas de bien seguro no han sido una buena muestra de sus capacidades, donde además de tener tres accidentes calcados terminó 26º en la tabla de tiempos.