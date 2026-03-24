La curva más bestia del nuevo circuito de F1 de Madrid ya toma forma: así está "La Monumental"

La futura Fórmula 1 de Madrid (del 11 al 13 de septiembre) ya deja una imagen capaz de quedarse grabada en la retina del aficionado. "La Monumental", la curva 12 del trazado de MADRING, empieza a mostrar su aspecto definitivo tras completar una de las fases más llamativas de la obra: su asfaltado.

Eiffage Construcción ha empleado más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica, una cantidad que, según la propia compañía, equivale a cubrir con 25 centímetros de altura todo el césped de un estadio como el Spotify Camp Nou o el Santiago Bernabéu.

La comparación sirve para entender la magnitud de una actuación que va mucho más allá de una simple capa de firme. La Monumental tendrá 620 metros de longitud y un peralte que llevará al límite la técnica de los pilotos, con inclinaciones laterales de entre el 18% y el 25% en su punto más extremo.

Nuevas imágenes del asfaltado de 'La Monumental', la curva más icónica del circuito Madring de F1 / EIFFAGE CONSTRUCCIÓN

La previsión es que los monoplazas ofrezcan allí una imagen muy poco habitual en el campeonato, rodando prácticamente de lado en la parte alta de la curva. En el actual calendario de la F1, solo Zandvoort cuenta con una referencia similar en este tipo de apoyos peraltados.

El asfalto 'made in Spain'

Otro de los aspectos que quiere subrayar el proyecto es su sello local. El asfalto de "La Monumental" es "made in Madrid", ya que la mezcla ha salido de la planta de Vicálvaro de Eiffage Construcción. Ese desarrollo técnico ha permitido, además, rebajar de 10 a 8 centímetros la capa aplicada, un ajuste que supone un 20% menos de consumo de materiales y, en consecuencia, una reducción de las emisiones de CO2.

La ejecución también ha exigido un importante despliegue humano y técnico. Han participado más de 80 personas de forma directa e indirecta, con un equipo de extendido de más de 35 técnicos, además de decenas de camiones y maquinaria especializada. Para garantizar la máxima precisión en un punto tan singular del circuito se han utilizado dos extendedoras de última generación.

En IFEMA MADRID saben que esta curva está llamada a ser mucho más que un simple sector del trazado. Por diseño, espectacularidad y dificultad, "La Monumental" aspira a convertirse en la gran seña de identidad del circuito madrileño de cara a su estreno en el calendario de la Fórmula 1, previsto del 11 al 13 de septiembre. Madrid ya buscaba una imagen reconocible para su gran premio. Y todo apunta a que ya la ha encontrado.