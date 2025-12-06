Fórmula 1
Fin de curso "súper feliz" para Sainz
"Recuerdo llegar de blanco el año pasado, sin esponsors, y a la gente le daba pena por mí, pero sabía que Williams iba a ser un equipo bueno para mi futuro", subraya Carlos, que arrancará 12º en parrilla en Abu Dhabi
A Carlos Sainz le tocará una última carrera a contracorriente, intentando remontar desde la 12ª posición de parrilla, tras caer este sábado en la Q2 de Yas Marina. Aún así, el madrileño siente que llega al final de curso con los deberes cumplidos, tras sumar dos podios (más uno al sprint) en su primer año con Williams.
Tras la clasficación, Sainz ha explicado que "la Q3 se ha escapado por ocho milésimas. Hemos hecho un buen progreso de los problemas que habíamos tenido en los libres. Éramos más coche de Q1 que de Q3 y nos hemos quedado en Q2, así que contentos".
"Ha sido de las 'qualys' más ajustadas de la historia, una décima separaba al segundo del decimoquinto" ha destacado Carlos, que tendrá por delante a Bearman y ya en el top diez a Tsunoda, Hadjar, Ocon o Bortoleto.
De cara a la carrera, Sainz considera que "desde el duodécimo puesto mañana se puede luchar para intentar sumar puntos. Es la última carrera y arriesgando un poquito, seguro que lo vamos a intentar".
En todo caso y pase lo que pase, el piloto madrileño asegura que está "muy contento con la decisión del paso a Williams. Recuerdo llegar de blanco el año pasado sin esponsors y a la gente le daba pena por mí, pero sabía que iba a ser un equipo bueno para mi futuro. Pensaba así realmente y un año después hay tres podios y un buen año para empezar mi etapa en Williams, así que súper feliz", asume.
