La curiosa forma con la que Red Bull se enteró de que Verstappen era campeón

La escuderia austriaca fue informada de que que el piloto neerlandés no era campeón por un punto, y pero anunciaron su título por megafonía El campeón de Fórmula 1 cruzó la meta con mucha ventaja y bajo bandera verde, por lo que los 25 puntos de la victoria fueron a su cuenta

El título logrado por Max Verstappen tuvo suspense. Cuando aún no se había disputado los tres cuartos de la carrera, se dio por hecho que con el reglamento en mano no se repartirían la totalidad de puntos y en consecuencia, Verstappen no sería campeón por un punto, aún y cuando había quedado primero y Leclerc tercero. También creían eso en Red Bull, según ha revelado Helmut Marko.

Sin embargo, apenas unos instantes después, se aseguraba que el neerlandés ya se había alzado matemáticamente con el título dentro de un estado de confusión que alcanzó al propio piloto, ya que las reglas estipulan que los puntos no se repartirían en su totalidad solo en el caso de que la carrera acabase bajo bandera roja.

Pero no era el caso y Verstappen cruzó la meta con solvencia y bajo bandera verde, por lo que los 25 puntos de la victoria fueron a su cuenta.

Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, aseguró que para él todo fue muy raro: "Todavía no me lo puedo creer. Lo oímos por la megafonía, porque estaban felicitando a Max por ganar su segundo campeonato. Fue una gran sorpresa, y agradable", declaró a 'Motorsport'.Marko añadió que "Max está pilotando muy bien, incluso mejor que el año pasado. Todavía recuerdo cuando Max decía después de las primeras carreras: 'He perdido 46 puntos y voy a necesitar más de 30 carreras para recuperarlos'... ¡Afortunadamente necesitó mucho menos!".

El asesor de Red Bull asegura que Verstappen ha madurado: "Max se ha vuelto un piloto mucho más tranquilo, relajado y maduro. El mejor ejemplo lo vimos en las primeras vueltas de Budapest o Spa. Siendo consciente de lo que puede hacer con su coche, dejó que sus rivales le pasaran en la salida y luego demostró su talento. Ha dado un gran paso adelante este año, pero veremos muchos más en el futuro, estoy seguro".