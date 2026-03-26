La curiosa forma de Aston Martin para subir el ánimo: citan un tuit de Fernando Alonso... de 2015

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se ha convertido en un auténtico 'via crucis' para la escudería que, tras dos carreras, todavía no ha conseguido que alguno de sus dos coches pueda cruzar la bandera a cuadros. Un objetivo que probablemente tampoco puedan conseguir en Suzuka, aunque en Honda se mostraron optimistas en la previa del Gran Previo de Japón.

"El Gran Premio de Japón es muy importante para Honda. Desde el punto de vista de la batería, la fiabilidad es suficientemente buena para acabar la carrera", afirmó el ingeniero jefe y mánager general en pista de Honda, Shintaro Orihara. Una opinión que no comparte el compañero de Fernando Alonso, quien se mostró crítico, como viene haciendo en este inicio de temporada, y afirmó que como mucho podrán hacer "media carrera".

Ante la complicada situación que se vive en la escudería de Silverstone, el equipo ha decidido tirar de hemeroteca para subir los ánimos. Para ello ha utilizado una publicación de Twitter de Fernando Alonso, ni más ni menos que de 2015. "El tuit de Fernando Alonso de 2015 que necesitas leer ahora mismo", reza el comunicado de Aston Martin, haciendo referencia al mensaje que lanzó el asturiano, gran amante de la cultura japonesa, hace más de una década.

El mensaje en cuestión dice: "Un guerrero debe afrontar el camino de la superación personal. Su vida es un desafío, y los desafíos no son buenos ni malos; simplemente son desafíos". Una paráfrasis de 'Cuentos de poder' de Carlos Castaneda , una meditación sobre el camino del guerrero.

Para Aston Martin, "más de 10 años después, Fernando y el equipo se enfrentan precisamente a eso tras un comienzo complicado en la nueva era de la F1".

No rendirse

La escudería no se ha quedado ahí y, con motivo del GP de Japón, ha querido recoger otras reflexiones del veterano piloto asturiano en las que "analiza la magnitud del reto que tiene por delante y el compromiso inquebrantable del equipo".

Entre las frases que destacan, separadas en diferentes bloques, se encuentran algunas en las que se pone en valor la capacidad de no rendirse nunca que encarna el asturiano, como por ejemplo: "Hay que mantenerse unidos. Hay que mantenerse motivados. A veces es difícil cuando no se lucha por los primeros puestos, pero siempre hay una meta. Siempre hay un reto. Siempre hay un objetivo para el fin de semana".

También remarcan la necesidad de ser pacientes y colaborar para conseguir los objetivos. "Estamos en este camino como un solo equipo: Aston Martin Aramco y Honda. No es el comienzo ideal, pero es el primer año de esta colaboración. Intentamos ayudar todo lo que podemos: asignando recursos, analizando datos, brindando soporte a la unidad de potencia siempre que sea posible".