La curiosa confusión del ingeniero de carrera de Hadjar: "¿Bottas? ¡Pero si no está en pista!"

En las últimas semanas, las radios en Fórmula 1 han estado en el centro de la polémica. Fernando Alonso se ha mostrado especialmente crítico con las conversaciones que el campeonato decide retransmitir entre los pilotos y sus ingenieros, pero lo cierto es que estos diálagos en algunas ocasiones ofrecen diversión entre los espectadores, y anécdotas que dan 'vidilla' en un fin de semana de carreras.

Es el caso de lo sucedido durante el estreno del Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en el Circuito de las Américas (COTA), entre Isack Hadjar y su ingeniero. Ambos intentaron descifrar los pilotos que se acercaban al francoargelino, y protagonizaron un momento de lo más cómico que involucró a un piloto que actualmente no se encuentra en la parrilla: Valtteri Bottas.

El 'rookie' quedó sorprendido por un mensaje que recibió por parte de su equipo, Racing Bulls, desde el muro. "Bottas ahora, Leclerc a ocho segundos", le dijeron al joven, de 21 años de edad. "Bottas 2, empujando", volvió a decir su ingeniero.

Ante las indicaciones, el joven no pudo ocultar su sorpresa, puesto que el finlandés no compite en la parrilla este curso. "Sí, tío. Pero para con Bottas. Bottas no está en pista", dijo entonces Hadjar. Todo se trató de una equivocación por parte del ingeniero, que seguramente se confundió con otro rival, pero la anécdota no pasó desapercibida e incluso la Fórmula 1 la compartió en sus redes sociales.

De hecho, la realización no tardó en enfocar a Valtteri, quien justamente se encuentra en el trazado estadounidense este fin de semana, trabajando junto a Mercedes. Cabe recordar que es el tercer piloto de la escudería, y que habitualmente viaja a las carreras por si hiciese falta suplir a los dos pilotos titulares de esta temporada (y ya confirmados para la siguiente): George Russell y Kimi Antonelli.

2026, el regreso de Bottas

Pese a que este curso ya es un rostro habitual en el 'paddock', el finlandés, de 36 años, lo será aún más el curso que viene. Tras abandonar Kick Sauber el pasado curso y alejarse de las pistas durante este 2025, fue hace unas semanas cuando se anunció que la próxima temporada volverá a la F1 como piloto titular de Cadillac junto a Checo Pérez, quien también abandonó Red Bull el pasado curso y se reeincorporará en el nuevo proyecto de la recién llegada escudería.

Bottas es un viejo conocido de la Fórmula 1. Fue en 2013 cuando debutó en 'El Gran Circo' de la mano de Williams, escudería para la que pilotó hasta 2016. Entre 2017 y 2021 compitió para Mercedes, donde obtuvo sus mejores resultados: dos subcampeonatos en 2019 y 2020, tras no poder imponerse al dominio de su compañero de escudería, Lewis Hamilton. En 2022 y 2023 condujo al volante de Alfa Romeo, y tras una reestructuración del equipo, fue piloto para Kick Sauber en 2024. A lo largo de su carrera en la F1, Valtteri ha logrado ganar 10 grandes premios y 67 podios.