La curiosa confesión de Verstappen sobre Alonso

La sintonía entre Fernando Alonso y Max Verstappen , la admiración mútua que se profesan ambos campeones, es de sobras conocida. Pero este jueves, en la rueda de prensa oficial de la FIA previa al GP de Las Vegas de F1, ambos han dado más detalles sobre su buena relación. El neerlandés incluso ha hecho una sorprendente revelación respecto a Fernando.

En concreto, Max ha recordado los tiempos en los que Fernando pilotaba para Ferrari y se batía por el título con el entonces rey de Red Bull, Sebastian Vettel. Verstappen, que en esa época era un piloto de quince años que luchaba por abrirse camino en las categorías inferiones, ha confesado que por aquel entonces quería que ganara Fernando.

“Me encanta su mentalidad y su personalidad. Lo que ves es lo que hay. Y antes de llegar a la F1… quizás suene un poco divertido, pero cuando Fernando estaba luchando contra Red Bull, yo le animaba a él y deseaba que lo hiciera bien”, ha dicho Max ante el asombro general teniendo en cuenta que es el piloto que le ha dado los últimos cuatro títulos a Red Bull.

“Fernando era el tapado, lograba resultados y victorias cuando no debería. Y eso te atrae como piloto. Es un luchador y respeto lo que está haciendo a su edad… me encanta ver esa pasión por este deporte”, ha añadido Verstappen.

La réplica de Alonso

Alonso asegura que Max le recuerda a él, un piloto no británico librando su particular batalla en un ‘gran circo’ dominado por anglosajones. “Creo que viniendo de países donde no existe tanta cultura de F1 es un entorno complicado, particularmente en España, porque el padre de Max, Jos, ya era un maestro, y de hecho, competí con él un par de años..."

"Cuando vienes aquí y tienes algo de éxito al inicio de tu carrera, quizás no seas el chico bueno, ni quizás seas políticamente correcto, no seas parte del sistema. Es algo que también identifiqué en Max y parte de esa fuerte personalidad, los resultados y al talento, no solo en F1, sino en las categorías inferiores, desde los karts ya sabíamos que venía este chaval. Siempre he tenido mucho respeto por él”, ha comentado Fernando.