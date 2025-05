La curiosa celebración de Colapinto y el anuncio que arrasa en Argentina

Ha terminado el 'culebrón': Alpine ha confirmado este miércoles, a primera hora, que Franco Colapinto regresará a la Fórmula 1 como piloto titular en el próximo Gran Premio de Emilia Romagna (16-18 mayo). Y el piloto argentino no ha tardado en reaccionar a la noticia en sus redes sociales.

El comunicado oficial de Alpine anunciando que Colapinto sustituye a Jack Doohan se ha difundido a las nueve de la mañana y pocos minutos más tarde Colapinto ha lanzado un mensaje muy escueto con referencia a Batman y a su dorsal en la F1, el 43.

Más adelante, el piloto argentino ha añadido otro mensaje: "Se hizo larga la espera! FELIZ! estamos de vuelta", ha celebrado Colapinto , que tendrá cinco carreras, desde Imola y hasta el GP de Austria (27-29 junio) para demostrarle a Flavio Briatore que no se ha equivocado al apostar por él como en su día hizo con Michael Schumacher y Fernando Alonso.

"En primer lugar, me gustaría dar las gracias al equipo por darme la oportunidad de competir en las próximas cinco carreras. Voy a trabajar duro con el equipo para preparar la próxima carrera en Imola y el triplete, que sin duda serán intensos y un gran reto para todos nosotros", apunta Franco en el comunicado de Alpine.

"Me he mantenido fino, en alerta, y estoy todo lo preparado que puedo gracias al programa de pruebas del equipo de apoyo a la carrera, así como al simulador de Enstone. Me esforzaré al máximo para ponerme al día rápidamente y daré todo lo que tengo para conseguir los mejores resultados junto a Pierre", asegura Colapinto, protagonista de un revelador spot publicitario en su país.

“Queremos evaluar de forma completa a nuestros pilotos para maximizar las opciones el año que viene”, advierte Flavio Briatore, valedor de Colapinto y nuevo jefe de equipo tras la salida precipitada de Oliver Oakes, que se anunció anoche y que seguramente está relacionada con las formas empleadas en la sustitución de Doohan.

Y es que la próxima temporada Alpine buscará posicionarse entre los equipos punteros del mundial con nuevo reglamento y nueva asociación con Mercedes para usar sus motores, que según dicen algunos, llevan la delantera en el proyecto para 2026. Si los cálculos de Briatore no fallan, podrían coche y piloto para pelear por todo.