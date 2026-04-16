El cuñado de Verstappen le ve más fuera que dentro de la F1

Max Verstappen compite este fin de semana en las carreras de clasificación para las 24 Horas de Nurburgring, en las que planea participar en mayo junto al francés Jules Gounon y el barcelonés Dani Juncadella.

Un reto que sin duda le motiva mucho más que la actual F1, con la que se ha mostrado muy crítico ante el cambio de rumbo de la categoría, que según considera, ha convertido a los pilotos en simples gestores de baterías, sin permitirles atacar a fondo. El propio Max ha amenazado seriamente con retirarse y ahora su cuñado Nelsinho Piquet sostiene esta teoría.

“Si las cosas no cambian, hay una posibilidad de que diga ‘quiero hacer otra cosa’", revela Piquet. "Max no persigue el dinero, él persigue el reto, la pasión Y de momento, lo echa de menos en la Fórmula 1", dice.

Nelsinho, ex piloto de F1, hijo del campeón brasileño Nelson Piquet y hermano de Kelly, la pareja de Verstappen, se encuentra este fin de semana en el Circuito Ricardo Tormo de Chestepara disputar la primera cita de la temporada de la EuroNascar y ha hablado con el portal ‘soymotor’ sobre el futuro del tetracampeón.

"Max es muy auténtico, dice lo que siente, está ahí por el deporte, por el reto, porque le gusta, si ya no se siente ahí, quizá hace algo más…. Es el tipo de persona que sabe lo que quiere y hace lo que siente. Si la Fórmula 1 no le hace feliz, es el tipo de persona que dirá ‘vale, voy a hacer lo que me hace feliz’. Ya sea correr en GT, karting o coche de rally o lo que sea", asegura.

"Conozco a muchos pilotos que están en Fórmula 1 por el dinero, porque tienen que pagar las facturas y no es su caso, Hay una posibilidad de que diga ‘quiero hacer otra cosa’ y cuando las cosas vuelvan a gustarle, que vuelva (al Mundial). Conociéndole, lo tengo claro”, advierte Nelsinho.

Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero en el acuerdo con la marca de bebidas energéticas existe una cláusula que le liberaría si en verano no está en el 'top2', algo que parece poco probable tras ver el rendimiento del Red Bull en las tres primeras carreras de la temporada.

El neerlandés tiene la llave del mercado la próxima temporada. Si decide retirarse, quedará libre uno de los asientos más cotizados de la parrilla.