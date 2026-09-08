¿Cuánto cuesta ver la F1 en Madring? Estos son los precios de las entradas para el GP de Madrid de F1

Del 11 al 13 de septiembre, MadRing acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el que será el estreno de este circuito en el campeonato. La cita ha generado gran expectación y la organización está cerca de colgar el cartel de 'No hay entradas' aunque todavía quedan algunas localidades disponibles para vivir en directo el debut de la cita madrileña en el Mundial.

Las localidades para este prueba estaban divididas en seis secciones: Recta Principal, Alta Velocidad, Chicane, peraltada monumental, Curvas enlazadas y Entrada General. A menos de dos días para que arranque el Gran Premio, la mayoría de ellas están ya agotadas, con apenas unos 500 tickets disponibles. Es el caso de la Entrada general, así como las de la chicane y la Peraltada Monumental, llamada a ser una de las curvas icónicas de Madring. Por otro lado, todavía se pueden encontrar localidades en las otras tres zonas con precios desde los 626 euros el pase de los tres días en la sección 15 bronze de las enlazadas. Esta sección tiene vistas a las curvas 14,15 y 16 hasta la zona de frenada de la curva 17, con acceso a la Fan Zone de Distrito.

Y es que en el caso de Madring, cada zona está dividida a su vez en tres Gold, Silver Plus, Silver y Bronze, que marcan el nivel de visibilidad y comodida de los asientos.

Madring, entradas en Recta Principal / Madring

Las entradas más caras disponibles actualmente se encuentran en la recta Principal, con un precio de 1.541 euros el pase de tres días. En esa zona se puedan adquirir también pases por 986 euros y 1.340 euros. En este caso, los visitantes tienen vistas a la parrlla de salida y la recta principal y el pit-lane, además de gradas cubiertas, acceso directo desde el metro de Madrid y entrada exclusiva al Fan Zone Bulevar de Cibeles.

Las entradas más económicas para el Gran Premio de España de F1 2026 salieron a la venta por 295 euros en la zona de pie.