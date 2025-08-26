Las cuentas pendientes de Max Verstappen en Zandvoort

Desde 2021, Max Verstappen se había alzado con la victoria en el Gran Premio de los Países Bajos ante la afición con la que comparte la nacionalidad. Aunque, la última vez que el 'Gran Circo' pasó por el circuito de Zandvoort, Lando Norris se interpuso ante el dominio del piloto neerlandés.

'Pole position' para Norris

El dominio del piloto de McLaren empezó durante la jornada de clasificación. La diferencia entre el tiempo Norris y Verstappen era insignificante, pero la posición de privilegio fue para el británico. El '33' tuvo que salir desde la segunda posición en la carrera dominical, pero esto no le impidió alcanzar el liderato en la primera curva del trazado.

La estrategia de McLaren

La salida le otorgó el liderato en los primeros compases de la carrera, pero la estrategia de McLaren acabó con la esperanza del piloto de Red Bull. McLaren optó por completar dos paradas y el equipo entró en sintonía para completarlas. Al completar las primeras vueltas, Norris recortó la ventaja que había conseguido Verstappen y se hizo con la primera posición hasta cruzar la meta con la bandera a cuadros.

Lando se hizo con su segunda victoria en Fórmula 1 y Verstappen tuvo que conformarse con la segunda posición. Max se quedó a las puertas de conseguir la cuarta victoria en su país natal. Charles Leclerc junto al monoplaza de Ferrari acompañó a ambos en el podio.

Regreso a Zandvoort

Aunque Norris se hizo con la victoria en el territorio de Verstappen, el título de aquella temporada volvió a caer en las manos del piloto neerlandés. Mientras que, Lando no pudo ir más allá de la segunda plaza en la clasificación general. Este fin de semana, la Fórmula 1 regresa a Zandvoort y Max intentará plantar cara a los imbatibles coches de McLaren.