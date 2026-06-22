Las cuatro razones de la ayuda de Briatore a Fernando Alonso

Mucho se ha hablado las últimas semanas del interés de Alpine por Fernando Alonso. Para algunos no pasa de ser un rumor sin fundamento, para otros, tendría todo el sentido que el asturiano quisiera elegir el equipo que dirige su amigo Flavio Briatore para un ‘ultimo baile’.

El manager italiano fue quien acompañó a Alonso en sus dos títulos mundiales, ya lejanos, con Renault (2005 y 2006). Y desde entonces, siempre ha supervisado la carrera y los contratos del piloto asturiano, a veces a la sombra.

En el último Gran Premio de Barcelona-Catalunya, cuando más fuertes eran los rumores sobre Alpine y Fernando y peores las sensaciones de Aston Martin en pista, con doble abandono de Alonso y Stroll, que arrancaron últimos en parrilla, Briatore se dejó fotografiar con el bicampeón español en el paddock y no dudó en reivindicar su valor y peso específico para la Fórmula 1.

“Fernando, por desgracia, este año no cuenta con un monoplaza competitivo, pero en cuanto ve un rayo de esperanza, lo aprovecha. Es un fenómeno, al igual que Hamilton. Creo que ambos aportan mucho a la Fórmula 1", advirtió Briatore, que no confirmó, ni tampoco desmintió la posibilidad de que Alpine intente fichar al asturiano.

“Estamos contentos con nuestros pilotos. Veremos qué pasa en el futuro. Mi trabajo consiste en entender hasta dónde podemos llegar con los pilotos que tenemos y, en su caso, cambiarlos. Evaluaremos las oportunidades. Es una ley del mercado que se aplica a toda la empresa", lanzó Flavio.

El italiano es un veterano y se las sabe todas en este negocio. Pero precisamente por este motivo, todas sus declaraciones hay que cogerlas con ‘pinzas’. Muchas son puro oportunismo y otras tienen doble sentido. Así que cabe preguntarse ¿qué hay detrás de renovado interés de Briatore y Alpine por Alonso?. Los podemos resumir en cuatro puntos:

1. La negociación con Aston Martin

Con toda probabilidad Fernando Alonso ya ha decidido que quiere seguir mínimo uno o dos años más en la Fórmula 1, aunque no lo ha hecho público y asegura que tomará una decisión tras la pausa del verano. Pero mientras él tratará de demorar al máximo su elección, a la espera de que las supuestas mejoras de Aston Martin y Honda funcionen, el equipo de Lawrence Stroll tiene más prisa por cerrar un acuerdo de futuro. En la actual situación de crisis no es probable que puedan atraer el interés de grandes estrellas como Max Verstappen o George Russell. Y temen que si pierden finalmente a Alonso, el panorama de mercado se les complique. Pero Fernando quiere negociar en condiciones ventajosas y ahí entraría Briatore, al filtrar que Alpine piensa seriamente en reclutar al piloto español.

2. Acelerar las mejoras

En el mismo marco, las palabras de Briatore pueden servir de acicate para que Aston Martin y su nuevo socio motorista aceleren la versión ‘B’ del fallido monoplaza AMR26. Y es que si temen que Alonso se harte de falsas promesas y empiece a ‘flirtear’ con otros equipos, a buen seguro que intentarán avanzar las mejoras. En Barcelona, Fernando dijo a la web oficial de la F1 que estaba “abierto a varios escenarios” de futuro. Y Flavio echó leña al fuego. A pesar de que Gasly tiene contrato hasta 2028 y Colapinto está haciendo una gran temporada, el italiano dio a entender que Alpine estaba “atento a todas las oportunidades de mercado”.

3. Presionar a Colapinto

Franco Colapinto fue la apuesta personal de Briatore, que bajó del coche a Jack Doohan el pasado año, tras solo seis carreras, para subir al argentino. En 2025 no tuvo un gran estreno y su continuidad estuvo en el aire, pero esta temporada, la primera con motores Mercedes, Alpine ha despuntado como quinto equipo tras los cuatro grandes y Colapinto está brillando. Briatore no quiere que el joven bonaerense sienta que es intocable, se relaje y pierda efectividad. De ahí que elogiar a Alonso sea una forma de recordarle que el asiento no lo tiene asegurado.

4. Interés real

Por último, que a nadie se le escape que Briatore y Alpine podrían ser realmente un ‘salvavidas’ para Fernando Alonso si las cosas se tuercen definitivamente en Silverstone y se precipita la salida del piloto asturiano de Aston Martin. Cabe recordar que Flavio , después de conseguir el acuerdo con Mercedes, ha cerrado recientemente un millonario contrato con Gucci como espónsor principal a partir de 2027, que le reportará una inyección financiera de 150 millones. “Ya hice campeón a Renault y Alonso en su día y puedo volver a hacerlo”, dijo Flavio, medio en broma, medio en serio, durante su encuentro con los medios en Barcelona.