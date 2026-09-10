Los cuatro pilotos de la parrilla que ya han ganado en España antes del estreno de Madring

Nuevo fin de semana de carreras... y uno de los más especiales del curso 2026. La Fórmula 1 aterriza en Madring, el nuevo trazado que se ha estado construyendo en los últimos meses en la zona del IFEMA, en la capital española. Se trata de un circuito urbano que pretende seguir en la estrategia de acercar la disciplina al corazón de las grandes ciudades. Será la nueva sede del Gran Premio de España, que durante las últimas décadas se ha disputado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La F1 aterrizó en Montmeló en 1991 y comenzó a albergar carreras de forma ininterrumpida hasta 2026, ya este curso bajo el nombre de Gran Premio de Barcelona-Catalunya, tras la incorporación de Madring al calendario. Tampoco le quitó el título el trazado construido en Valencia, cuya carrera pasó a denominarse GP de Europa entre el año 2008 y 2012.

No sirve de precedente, puesto que este curso va a ser el primero que se corra en el trazado madrileño. Pero como dato curioso, en la parrilla actual, hay un total de cuatro pilotos que hayan logrado ganar en suelo español.

Uno de ellos es, por supuesto, Fernando Alonso. Acumula un total de tres victorias en Barcelona (2006, 2012 y 2013). De hecho, la última que logró allí también fue la última que conseguiría en F1 hasta día de hoy. Era su victoria 32. En la retina de todos los fans del asturiano queda aquella vez que, saliendo desde la quinta plaza con su Ferrari, logró imponerse en carrera por delante de Kimi Räikkönen y su compañero de equipo, Felipe Massa.

Alonso gras ganar en Montmeló en 2013 / Andreu Dalmau / EFE

Tampoco podía faltar en el ranking Lewis Hamilton. De hecho, en la parrilla actual es el que más veces se ha impuesto en suelo español (2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2026). La última también fue la más especial, puesto que fue la primera con Ferrari, tras una larga travesía por el desierto en 2025, sin resultados dignos de su nivel y tras dejar atrás el equipo de su vida: Mercedes. Sin duda, otra victoria de lo más emotiva. Y es que España ha vivido varias de estas.

Hamilton celebrando su primera victoria con Ferrari / Siu Wu / EFE

Max Verstappen, pese a que lleva menos tiempos en parrilla que los otros dos veteranos, también ha logrado imponerse hasta en cuatro ocasiones: 2016, 2022, 2023 y 2024. Se frenó su racha tras tres victorias consecutivas en 2025, cuando un brillante Oscar Piastri se impuso en un buen momento de McLaren. De hecho, la escudería se hizo con el título a final de curso... pero con Lando Norris.