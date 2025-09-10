Cuatro aros y tres rayas: Adidas se une a Audi en F1

El futuro equipo Audi F1 y adidas anuncian una colaboración plurianual por la que el fabricante alemán de equipamiento deportivo se convertirá en el proveedor oficial del equipo. La colección, que se lanzará antes del inicio de la temporada 2026, tiene como objetivo combinar diseños elegantes, que impresionan por su claridad y precisión, con tecnología de vanguardia.

Como parte de la colaboración, adidas y el futuro equipo Audi F1 están trabajando en estrecha colaboración para desarrollar una colección de equipamiento de alto rendimiento, que cumpla con requisitos específicos para los pilotos, mecánicos, ingenieros y otros miembros del equipo. El objetivo común es crear productos funcionales que proporcionen el mejor apoyo posible para el trabajo dirario del equipo y promuevan el máximo rendimiento. En un deporte que se basa en el progreso constante, la colección también marca nuevas tendencias en la cultura del motorsport, caracterizada por la tecnología punta de adidas y un enfoque fresco e innovador dentro y fuera del paddock.

Dado que los aficionados son el núcleo de esta asociación, adidas y el futuro equipo Audi F1 han abrazado su pasión por el deporte desde el principio, dando forma a una colaboración que va más allá del mero desarrollo de ropa. Unidas por una pasión cultural compartida por el deporte, la innovación y el diseño emocional, las dos marcas lanzarán una línea exclusiva de ropa, calzado y accesorios en todo el mundo, incluso antes de la primera carrera, dando a los aficionados la oportunidad de mostrar su solidaridad con el equipo.

Gernot Döllner, CEO de AUDI AG y Presidente de Sauber Motorsport AG: “adidas y Audi llevan décadas colaborando en el deporte de alto nivel, basándose en valores compartidos y en el deseo de inspirar a través del rendimiento. Nuestra asociación en la Fórmula 1 va mucho más allá de la búsqueda de la innovación y las máximas prestaciones: combina las fortalezas y las visiones de dos marcas vanguardistas”. La próxima colección de adidas se caracterizará por la claridad y la precisión, al igual que la nueva filosofía de diseño de Audi. “El hecho de que estemos dando forma a la entrada de nuestra marca en la categoría reina del automovilismo junto con adidas subraya la gran confianza y el aprecio que tenemos por nuestra asociación”.

Bjørn Gulden, CEO de adidas: “Estamos muy orgullosos de asociarnos con el futuro equipo Audi F1 y apoyar su debut en el más alto nivel de competición de este deporte. La unión de los emblemáticos cuatro aros y nuestras tres rayas en el paddock de 2026 marca un nuevo y emocionante capítulo en el mundo del automovilismo. Como parte de nuestro compromiso continuo con la F1, esta asociación pone de manifiesto nuestro interés por colaborar con marcas que comparten nuestras creencias y perspectivas innovadoras, tanto dentro como fuera de la pista. Estamos deseando desvelar todo lo que hemos planeado para ayudar a los pilotos y al equipo a alcanzar el éxito y atraer a una nueva generación de aficionados al automovilismo”.

Jonathan Wheatley, Director del futuro equipo Audi F1: “Esta colaboración une a dos marcas emblemáticas -los cuatro aros y las tres rayas- en un escenario global y representa un gran paso adelante en nuestro camino hacia la parrilla como equipo Audi F1. Con adidas, equipamos a nuestra gente con material deportivo técnico de élite que mejora el rendimiento donde más importa. Más allá de las carreras, compartimos el compromiso de causar sensación fuera de la pista a través de la innovación, el estilo y la búsqueda incesante de la excelencia. Juntos, crearemos activaciones de marca audaces y experiencias innovadoras”.