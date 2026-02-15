¿Cuándo son los próximos test de pretemporada de F1 en Bahréin?

La Fórmula 1 cuenta los días para abrir el telón de la temporada 2026. Después de haber quemado dos de las tres tandas de test programadas para esta pretemporada, el Circuito Internacional de Sakhir abre de nuevo sus puertas para acoger la última semana de puebas antes del inicio de la competición en Australia.

La pretemporada arrancó en Barcelona con cinco días de Shakedown que los equipos no desaprovecharon. El cambio de reglamentación obligaba a un especial esfuerzo de aprendizaje para todas las escuderías, que buscaron adaptarse al nuevo panorama cuanto antes. Estuvieron presentes todos los equipos menos Williams, que acusó retrasos en su plan de actuación. Más positiva pareció ser en un principio la puesta en escena de Aston Martin, que presentó un AMR26 radical en comparación al resto con la esperanza de poder pelear por cosas grandes desde un principio.

Fernando Alonso, frustrado con Aston Martin / Aston Martin F1

Sin embargo, a su llegada a Bahréin la realidad dio de bruces con la escudería verde. En el Circuito Internacional de Sakhir, escenario de las primeras pruebas oficiales de la pretemporada -la segunda de la pretemporada en total-, Aston Martin acusó la juventud del motor Honda y confirmó sus peores presagios. Todo parece indicar que, al contrario de lo que se esperaba, Fernando Alonso tendrá un inicio de campeonato difícil con Aston Martin, siempre con la esperanza de que el AMR26 pueda evolucionar y dar caza a los coches más rápidos en unos meses.

Completada la segunda semana de test, Bahréin vuelve a abrir sus puertas para acoger la última tanda de pruebas de esta pretemporada. Nuevamente, el Circuito Internacional de Sakhir será el escenario de un evento capital para el desarrollo de la temporada, pues los equipos ya no podrán hacer más pruebas hasta el inicio de la competición en Australia, el fin de semana del 6 al 8 de marzo. La novedad en esta ocasión es que los test, que se celebrarán del 18 al 20 de febrero, sí podrán verse de manera íntegra por televisión, algo que permitirá a los aficionados de la F1 seguir con mayor interés la evolución de todos los pilotos y escuderías.

Horarios de los test de F1 en Bahréin

Miércoles 18 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Jueves 19 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Viernes 20 de febrero: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

Dónde ver los test de F1 en Bahréin, hoy en directo

Los test de F1 en Bahréin se podrán ver de manera íntegra y en directo a través de DAZN. La plataforma ofrecerá las jornadas al completo de la segunda semana de test, con comentarios de Antonio Lobato y Pedro de la Rosa sobre todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sakhir.

En SPORT les ofreceremos la cobertura completa de los tres días de test en Bahréin con todos los comentarios, impresiones y análisis de lo que suceda en la pretemporada de Fórmula 1 en directo.