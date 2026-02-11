FÓRMULA 1
¿Cuándo empieza la temporada de Fórmula 1? Calendario, pilotos y fechas del Mundial 2026
Te contamos todo el calendario de la temporada 2026 de Fórmula 1, fecha de inicio, circuitos y pilotos que participarán
Se acerca el momento de la verdad. Han sido meses de espera sin competición que tienen los días contados, pues la temporada 2026 de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Cada vez queda menos para que las luces se apaguen en Melbourne, momento en el que las miradas se posarán en Australia para disfrutar de la emoción de la categoría un año más.
Será una temporada con mil alicientes; desde el cambio radical de reglamentación hasta las narrativas de pilotos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton que buscan recuperar la gloria perdida. De momento, sin apenas tener información del rendimiento real de los monoplazas, parece ser que es Mercedes quien mejor se ha adaptado a las nuevas normas del juego, aunque equipos como Red Bull, McLaren o Ferrari no parecen partir con mucha desventaja por detrás.
Ha sido una pretemporada corta, pero que se ha hecho especialmente larga por el número de test programados. La nueva reglamentación ha obligado a las escuderías a cambiar muchos aspectos de su monoplaza y el miedo a no llegar a tiempo a la fecha límite del fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia. El tiempo corre en contra de los equipos, mientras la proximidad del primer Gran Premio de la temporada en Australia lleva a doblar los esfuerzos en todos los equipos.
Por su parte, Fernando Alonso disputará este 2026 lo que puede que sea su último baile en la Fórmula 1. Después de lo que ha parecido una vida en la categoría reina, el asturiano sigue incansable en su lucha por conquistar su tercera corona dos décadas después de conseguir la segunda. En las manos de Adrian Newey y del equipo de trabajo de Aston Martin está que Fernando puede pelear en condiciones por cosas mayores y quién sabe, quizás mantenerse una temporada más en lo más alto si hay verdaderos brotes verdes en el equipo.
También importante será la temporada de Carlos Sainz, que ha apostado de lleno en el proyecto de Williams para esta temporada. El equipo británico tuvo problemas y fue el único equipo que no asistió a los test de Barcelona, pero sí ha podido ponerse al día con el resto gracias a las jornadas de grabación destinadas a probar nuevas implementaciones.
¿Cuándo empieza el Mundial 2026 de F1?
La temporada 2026 de Fórmula 1 empezará el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia. El circuito de Albert Park, en Melbourne, será el escenario de la primera cita del calendario de las 24 que se disputarán este año.
Calendario y todas las carreras del Mundial 2026 de Fórmula 1
- GP de Australia. 6–8 marzo
- GP de China. 13–15 marzo
- GP de Japón. 27–29 marzo
- GP de Baréin. 10–12 abril
- GP de Arabia Saudí. 17–19 abril
- GP de Miami. 1–3 mayo
- GP de Canadá. 22–24 mayo
- GP de Mónaco. 5–7 junio
- GP de Barcelona-Catalunya. 12–14 junio
- GP de Austria. 26–28 junio
- GP de Gran Bretaña. 3–5 julio
- GP de Bélgica. 17–19 julio
- GP de Hungría. 24–26 julio
- GP de Países Bajos. 21–23 agosto
- GP de Italia. 4–6 septiembre
- GP de España. 11–13 septiembre
- GP de Azerbaiyán. 24–26 septiembre
- GP de Singapur. 9–11 octubre
- GP de Estados Unidos. 23–25 octubre
- GP de México. 30 octubre–1 noviembre
- GP de Brasil (São Paulo). 6–8 noviembre
- GP de Las Vegas. 19–21 noviembre
- GP de Catar. 27–29 noviembre
- GP de Abu Dabi. 4–6 diciembre
Todos los pilotos del Mundial 2026 de Fórmula 1
McLaren
- Lando Norris (NOR)
- Oscar Piastri (PIA)
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli (ANT)
George Russell (RUS)
Red Bull Racing
Max Verstappen (VER)
Isack Hadjar (HAD)
Ferrari
Charles Leclerc (LEC)
Lewis Hamilton (HAM)
Williams
Alexander Albon (ALB)
Carlos Sainz Jr. (SAI)
Racing Bulls
Liam Lawson (LAW)
Arvid Lindblad (LIN)
Aston Martin
Fernando Alonso (ALO)
Lance Stroll (STR)
Haas
Esteban Ocon (OCO)
Oliver Bearman (BEA)
Audi
Gabriel Bortoleto (BOR)
Nico Hülkenberg (HÜL)
Alpine
Pierre Gasly (GAS)
Franco Colapinto (COL)
Cadillac
Sergio Pérez (PER)
Valtteri Bottas (BOT)
- Alarma con Raphinha
- Hamza Abdelkarim y el resto de fichajes del Barça Atlètic tendrán que esperar
- Gerard López desmonta el bulo del caso Negreira
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- El Nou Palau ya levanta ampollas: “Es una mentira”
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona
- La mujer de Vlachodimos le ayudó a detener el penalti a Stuani: 'Tenía muchas ganas
- La selección serbia lo tiene claro: 'Vlahovic va a fichar por el Barça