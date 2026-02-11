Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÓRMULA 1

¿Cuándo empieza la temporada de Fórmula 1? Calendario, pilotos y fechas del Mundial 2026

Te contamos todo el calendario de la temporada 2026 de Fórmula 1, fecha de inicio, circuitos y pilotos que participarán

Fernando Alonso, con el mono de Aston Martin

Fernando Alonso, con el mono de Aston Martin / Aston Martin F1

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Se acerca el momento de la verdad. Han sido meses de espera sin competición que tienen los días contados, pues la temporada 2026 de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Cada vez queda menos para que las luces se apaguen en Melbourne, momento en el que las miradas se posarán en Australia para disfrutar de la emoción de la categoría un año más.

Será una temporada con mil alicientes; desde el cambio radical de reglamentación hasta las narrativas de pilotos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton que buscan recuperar la gloria perdida. De momento, sin apenas tener información del rendimiento real de los monoplazas, parece ser que es Mercedes quien mejor se ha adaptado a las nuevas normas del juego, aunque equipos como Red Bull, McLaren o Ferrari no parecen partir con mucha desventaja por detrás.

El AMR26 de Aston Martin

El AMR26 de Aston Martin / Aston Martin F1

Ha sido una pretemporada corta, pero que se ha hecho especialmente larga por el número de test programados. La nueva reglamentación ha obligado a las escuderías a cambiar muchos aspectos de su monoplaza y el miedo a no llegar a tiempo a la fecha límite del fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia. El tiempo corre en contra de los equipos, mientras la proximidad del primer Gran Premio de la temporada en Australia lleva a doblar los esfuerzos en todos los equipos.

Por su parte, Fernando Alonso disputará este 2026 lo que puede que sea su último baile en la Fórmula 1. Después de lo que ha parecido una vida en la categoría reina, el asturiano sigue incansable en su lucha por conquistar su tercera corona dos décadas después de conseguir la segunda. En las manos de Adrian Newey y del equipo de trabajo de Aston Martin está que Fernando puede pelear en condiciones por cosas mayores y quién sabe, quizás mantenerse una temporada más en lo más alto si hay verdaderos brotes verdes en el equipo.

Lando Norris, Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 2025, pilota su McLaren durante el 'shakedown' en Barcelona

Lando Norris, Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 2025, pilota su McLaren durante el 'shakedown' en Barcelona / Fórmula 1

También importante será la temporada de Carlos Sainz, que ha apostado de lleno en el proyecto de Williams para esta temporada. El equipo británico tuvo problemas y fue el único equipo que no asistió a los test de Barcelona, pero sí ha podido ponerse al día con el resto gracias a las jornadas de grabación destinadas a probar nuevas implementaciones.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026 de F1?

La temporada 2026 de Fórmula 1 empezará el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia. El circuito de Albert Park, en Melbourne, será el escenario de la primera cita del calendario de las 24 que se disputarán este año.

Calendario y todas las carreras del Mundial 2026 de Fórmula 1

  1. GP de Australia. 6–8 marzo
  2. GP de China. 13–15 marzo
  3. GP de Japón. 27–29 marzo
  4. GP de Baréin. 10–12 abril
  5. GP de Arabia Saudí. 17–19 abril
  6. GP de Miami. 1–3 mayo
  7. GP de Canadá. 22–24 mayo
  8. GP de Mónaco. 5–7 junio
  9. GP de Barcelona-Catalunya. 12–14 junio
  10. GP de Austria. 26–28 junio
  11. GP de Gran Bretaña. 3–5 julio
  12. GP de Bélgica. 17–19 julio
  13. GP de Hungría. 24–26 julio
  14. GP de Países Bajos. 21–23 agosto
  15. GP de Italia. 4–6 septiembre
  16. GP de España. 11–13 septiembre
  17. GP de Azerbaiyán. 24–26 septiembre
  18. GP de Singapur. 9–11 octubre
  19. GP de Estados Unidos. 23–25 octubre
  20. GP de México. 30 octubre–1 noviembre
  21. GP de Brasil (São Paulo). 6–8 noviembre
  22. GP de Las Vegas. 19–21 noviembre
  23. GP de Catar. 27–29 noviembre
  24. GP de Abu Dabi. 4–6 diciembre

Todos los pilotos del Mundial 2026 de Fórmula 1

McLaren

  • Lando Norris (NOR)
  • Oscar Piastri (PIA)

Mercedes

Andrea Kimi Antonelli (ANT)

  • George Russell (RUS)

Red Bull Racing

Max Verstappen (VER)

  • Isack Hadjar (HAD)

Ferrari

Charles Leclerc (LEC)

  • Lewis Hamilton (HAM)

Williams

Alexander Albon (ALB)

  • Carlos Sainz Jr. (SAI)

Racing Bulls

Liam Lawson (LAW)

  • Arvid Lindblad (LIN)

Aston Martin

Fernando Alonso (ALO)

  • Lance Stroll (STR)

Haas

Esteban Ocon (OCO)

  • Oliver Bearman (BEA)

Audi

Gabriel Bortoleto (BOR)

  • Nico Hülkenberg (HÜL)

Alpine

Pierre Gasly (GAS)

  • Franco Colapinto (COL)

Cadillac

Sergio Pérez (PER)

  • Valtteri Bottas (BOT)

