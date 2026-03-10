Cruce de acusaciones entre Mercedes y sus clientes por la diferencia de motor

Mercedes se reveló en Melbourne como el equipo a batir en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia que abría el curso dejó el doblete de la escudería de Brackley tanto en la sesión de clasificación como en la carrera, reflejando los destellos que ya se pudieron intuir durante la temporada: el motor Mercedes funciona muy bien.

A diferencia de los problemas que están sufriendo equipos como Aston Martin con el motor Honda, en Mercedes todo ha funcionado a la perfección. "Me gusta este coche, me gusta este motor", decía el campeón, George Russell, al cruzar la bandera a cuadros.

La diferencia entre las 'balas plateadas' y el resto parece abismal y las suspicacias han empezado a surgir ya que la marca sirve motores a otros equipos del Mundial que no han presentado el mismo potencial en este inicio de campeonato. McLaren, Williams y Alpine son clientes del motor Mercedes y ninguno de los tres optó a nada en Australia, ni siquiera los McLaren que llegan a este 2026 como defensores del título de constructores y piloto. Oscar Piastri ni siquiera llegó a entrar en carrera tras un accidente en la previa de la carrera y Lando Norris, actual campeón, sufrió para mantener el quinto puesto.

La situación no ha gustado a los socios de Mercedes, que han expresado sus dudas al respecto de la superioridad del motor que montan los monoplazas de Mercedes. "La discusión con HPP (Mercedes High Performance Powertrains) sobre la posibilidad de obtener más información lleva semanas, porque, incluso en las pruebas, básicamente salíamos a la pista, probábamos el coche, mirábamos los datos y decíamos: 'Ah, esto es lo que tenemos. Bien, ahora reaccionamos a lo que tenemos'", explicaba Andrea Stella, jefe McLaren, en declaraciones que recoge 'Sky Sports'.

"Así no se trabaja en la Fórmula 1. En la Fórmula 1, lo que ocurre en la pista, se simula. Sabes lo que está pasando, sabes lo que estás programando, sabes cómo se va a comportar el coche", afirmaba el italiano. "Por lo tanto, también tienes tus planes sobre cómo evolucionarlo, que ya has elaborado previamente porque sabes lo que esperas del coche", continuaba.

"Así que, tengo que decir que, dado que somos un equipo cliente (de Mercedes), esta es la primera vez que nos sentimos en desventaja, incluso en lo que respecta a la capacidad de predecir cómo se comportará el coche y la capacidad de anticipar cómo podemos mejorarlo", aseguró Stella.

Al ser preguntado sobre Williams, otro de los clientes de Mercedes, el jefe de McLaren afirmó no saber nada sobre los procesos internos de la escudería de Grove. "En nuestro caso, estamos en un proceso de aprendizaje, sin duda, un proceso que es anterior al del equipo de trabajo. El equipo de fábrica y HPP habrán trabajado juntos durante mucho tiempo. Por lo tanto, habrán colaborado y hablado sobre cómo utilizar la unidad de potencia. Es lógico, pero sin duda intensificaremos la colaboración con HPP porque entendemos que hay algunas oportunidades fáciles de aprovechar que deberíamos poder sacar partido", explicó, aunque expresó sus dudas "en cuanto a si esto es todo lo que hay disponible y lo estamos infrautilizando".

"Creo que necesitaremos más análisis para comprender si se trata solo de parámetros que podemos controlar, o de la aportación de los pilotos que podemos controlar, o si hay otros factores, más sistémicos, que no necesariamente puede controlar un equipo cliente", zanjó al respecto el director deportivo de McLaren.

Wolff responde

En la otra cara de la moneda se encuentra Toto Wolff, jefe de Mercedes y uno de los hombres más felices del paddock el pasado fin de semana. El británico no pudo esconder su satisfacción por el rendimiento del equipo y su media sonrisa durante todo el Gran Premio era buena muestra de ello. Al ser cuestionado sobre la preocupación de sus clientes, afirmó que no puede "contentar a todo el mundo".

"Está claro que cuando se implementan nuevas regulaciones, hay mucho que aprender", argumentó. "Tanto si tienes un cliente que utiliza tu caja de cambios o tu suspensión, como si se trata de las unidades de potencia, la curva de desarrollo es muy pronunciada. Nunca se pueden implementar cosas que satisfagan a todo el mundo. Pero creo que lo más importante es que intentamos ofrecer un buen servicio", zanjó al respecto.

Cabe recordar que, por normativa, Mercedes está obligado a ofrecer a Mercedes el mismo motor.