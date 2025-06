Críticas a la F1 desde Imola: "Dudas, decepción y amargura"

Una de las grandes noticias que deja el anuncio del calendario de la Fórmula 1 para 2026 es la desaparición de Imola. El Gran Premio de Emilia-Romagna saldrá de la competición tras la inclusión del GP de España que se disputará en Madrid y la continuidad de Barcelona bajo el nombre de GP de Barcelona-Catalunya. Las primeras críticas desde Italia no se han hecho esperar.

La decepción en Imola es mayúscula. Tanto que el alcalde del municipio Marco Panieri y el presidente de la región de Emilia-Romagna Michele de Pascale emitieron conjuntamente un comunicado lamentando la decisión de la FIA y la Fórmula 1. Pero creen que no supone un punto final y aseguran que trabajarán para recuperar su plaza en el calendario del Gran Circo.

Dudas, decepción y amargura

"Se ha anunciado el calendario provisional de Fórmula 1 para la temporada 2026, e Imola ha quedado excluida. Es una noticia de la que ya éramos conscientes y que, comprensiblemente, genera dudas, preguntas, decepción y amargura por parte del público, porque en los últimos años nuestro territorio ha demostrado ser capaz de acoger un evento extraordinario con cifras récord", arrancaba la carta.

Sin embargo, las autoridades creen que "no es tiempo de polémicas, de reproches y de abandonarse a la resignación". "Ahora es momento, para todos, de asumir responsabilidades y retomar los razonamientos para un regreso al calendario", explicó De Pascale, que recibió críticas del partido de la primera ministra Giorgia Meloni.

Cruce de declaraciones

El partido Hermanos de Italia aseguró que la exclusión de Imola "es un fracaso previsto desde hace tiempo" y que el Gobierno sí había asignado los fondos necesarios mientras que el Ayuntamiento "demostró su incapacidad total de gestión".

Reproches políticos a un lado, tanto De Pascale como Marco Panieri reiteran en su comunicado que "el GP de Emilia Romagna era uno de los más queridos y apreciados por los aficionados y también por los pilotos, como se demostró además en los días posteriores al evento. Su singularidad era evidente".

Pero no creen que esta decisión sea un punto final: "Queremos ser muy claros: esta noticia no representa en absoluto un punto final. Para la región y el territorio, el camino recorrido por Imola y el GP de Emilia-Romagna no termina aquí. Somos y siempre hemos sido conscientes de la complejidad de las dinámicas vinculadas al calendario, y el escenario era muy complicado desde el principio".