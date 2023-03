Crisis en el equipo 'B' de Red Bull

Tost, el jefe de Alpha Tauri, estalla ante los problemas del coche: "¿Los ingenieros? Ya no me fío de ellos", dice El equipo de Faenza, inmerso en rumores de venta, no ha comenzado la temporada de la mejor forma con Tsunoda y De Vries

Alpha Tauri, equipo 'filial' de Red Bull, atraviesa una de sus peores crisis. El escuderia con sede en Faenza acabó penúltima en la clasificación la pasada temporada, por delante de Williams. De cara al presente curso incorporó a Nyck De Vries en sustitución de Pierre Gasly, como nuevo compañero de japonés Yuki Tsunoda. En la presentación de su nuevo monoplaza para 2023 ya se intuía que no todo iba bien ante la creciente rumorología que apuntaba a la venta del equipo, tras la muerte del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz

Tsunoda terminó 11º en Bahrein y el debutante De Vries, 14º. En Arabia, estos días, la cosa pinta aún peor y el nerviosismo es patente. Incluso el jefe del equipo, Franz Tost, parece cansado de la situación de incertidumbre, no solo por los rumores de venta sino por su desconfianza en el equipo de ingenieros.

"Los ingenieros me dicen que vamos a progresar mucho... pero yo no me fío de ellos", afirma Tost, que insiste: "Yo solo quiero ver el tiempo por vuelta. Es lo único que cuenta ahora. Esperábamos un coche mucho mejor. Espero que al menos aquí podamos llegar a la Q3 con un coche... pero hay mucho que hacer. En el aspecto aerodinámico hay varios programas en marcha", revela el austríaco.

"No hay carga aerodinámica... así que el coche es inestable en frenada. Sobrecalienta neumáticos, traseros, tiene mala tracción, se sale al llegar al vértice...", añade Tost, que espera una reacción.