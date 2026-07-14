Crawford vuelve a ponerse a los mandos del monoplaza de Alonso en Spa

Fernando Alonso cederá los mandos de su AMR26 al joven piloto británico Jak Crawford en los primeros libres del Gran Premio de Bélgica. El tercer piloto de Aston Martin será el encargado de rodar en la primera tanda de entrenamientos en el emblemático Spa-Francorchamps tal y como informó el equipo en un comunicado.

Será la tercera vez este curso para el joven talento británico que ya pilotó el coche del español en el FP1 de Japón y también el monoplaza de Lance Stroll en la primera tanda del Gran Premio de Austria. Cumplirá así con la tercera de las cuatro tandas para novatos que cada equipo tiene que cumplir a lo largo de la temporada y servirá también para continuar la su progresión en el equipo que arrancó ya participando en algunas tandas de entrenamiento en 2025.

En Japón, Crawford finalizó en última posición, por detrás de Stroll y a 4.6 del más rápido de la sesión, que fue George Russell con un crono de 1:31.666. Mejor clasificado finalizó la cita en el trazado austríaco, donde acabó vigésimo, dos puestos por delante de Fernando Alonso (22º) y a 3.4 del más rápido de esa tanda que fue Kimi Antonelli con 1:07.796.

Más allá de estas dos tandas, el piloto británico ha participado en otras sesiones con Aston Martin como una reciente prueba de neumáticos Pirelli en Barcelona durante el pasado mes de junio.

La cita llega para Crawford apenas unos días después que su participación en el Festival de la Velocidad de Goodwood, donde completó la famosa subida de montaña al volante del AMR25. Una cita en la que coincidió con Lando Norris, una de las estrellas presentes en el emblemático evento que se celebra anualmente en los jardines de Goodwood House West Sussex (Inglaterra).