Crawford lidera el último test de 2025 con Aston Martin

La temporada 2025 ha bajado oficialmente el telón en Abu Dhabi, que este martes, después de albergar la última carrera del año, tenía pendiente un último test que ha reunido en pista a jóvenes, probadores y también muchos pilotos titulares, como el flamante campeón Lando Norris.

En este ensayo de final de curso se han probado los nuevos neumáticos de Pirelli para 2026, con notables diferencias para adaptarse al nuevo reglamento de la F1 que entrará en vigor a partir de enero.

Aston Martin, con la ausencia de Fernando Alonso y Lance Stroll, ha liderado la jornada con el estadounidense Jak Crawford al volante del AMR25, superando a falta de poco más de una hora a un Luke Browning que había mantenido al Williams al frente en casi la totalidad de las ocho horas anteriores de test y que finalmente ha sido tercero después de que Paul Aron mejorara en la última hora con el Sauber antes de dar paso definitivamente a Audi . Frederik Vesti y Ayumu Iwasa, con Mercedes y Red Bull han completado el top cinco.

Los tiempos, sin embargo, eran lo de menos. Mientras los rookies han salido a pista con los monoplazas de 2025 y han conseguido ser los más rápidos, los pilotos oficiales han utilizado coches 'mula' modificados para ajustarse a los Pirelli de 2026.

La FIA ha permitido modificar la altura de la carrocería y otros elementos aerodinámicos, lo que Mercedes ha aprovechado para anticiparse al futuro, montando un alerón delantero con aerodinámica activa, el sistema Straight Line Mode, que reduce la resistencia en las curvas. Aunque se trataba de un prototipo poco refinado, con cables visibles, ha servido para hacerse a una idea de por dónde irán los ‘tiros’ el próximo año, cuando desaparece el DRS.

Ryo Hirakawa ha protagonizado el único incidente con bandera roja, perdiendo el Haas en la curva 1 de Yas Marina para acabar impactando contra las protecciones, sin mayores consecuencias.

Arvid Lindblad, con casi 140 vueltas, ha sido de los más activos en su estreno como titular del VISA RB después de cerrar su etapa en F2. El británico, que será el único debutante en 2026, releva a Isack Hadjar, que a su vez ha completado 111 vueltas con el Red Bull después de ser elegido como nuevo compañero de Max Verstappen. El neerlandés no ha participado en la sesión.

El más rápido y también el que más ha rodado (157 vueltas) entre los llamados coches ‘mula’ ha sido Kimi Antonelli. Lando Norris, con su casco dorado de campeón, ha concluído 12º.

1. J. Crawford (Aston Martin) 1'23.766 (119 vueltas)

2. P. Aron (Sauber) a 0.081 (126)

3. L. Browning (Williams) a 0.154 (129)

4. F. Vesti (Mercedes) a +0.802 (145)

5. A. Iwasa (Red Bull) a 1.159 (121)

6. K. Antonelli (Mercedes) a 1.404 (157)

7. P. O'Ward (McLaren) a 1.652 (127)

8. R. Hirakawa (Haas) a 1..697 (121)

9. D. Beganovic (Ferrari) a 1.954 (122)

10. O. Piastri (McLaren ) a 2.333 (85)

11. L. Hamilton (Ferrari) a 2.372 (73)

12. L. Norris (McLaren) a 2.376 (71)

13. A. Albon (Williams) a 2.523 (92)

14. C. Leclerc (Ferrari) a 2.651 (75)

15. C. Sainz (Williams) a 2.688 (76)

16. L. Lawson (VISA RB) a 2.739 (141)

17. A. Lindblad (VISA RB) a 2.753 (140)

18. G. Bortoleto (Sauber ) a 3.001 (78)

19. N. Hulkenberg (Sauber) a 3.238 (76)

20. P. Gasly (Alpine) a 3.667 (144)

21. I. Hadjar (Red Bull) a 3.749 (111)

22. K. Maini (Alpine) a 3.778 (128)

23. S. Vandoorne (Aston Martin) a 3.977 (108)

24. O. Bearman (Haas) a 4.061 (80)

25. E. Ocon (Haas ) a 7.641 (4)