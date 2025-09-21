Crawford gana en la F2 de Bakú y Pepe Martí acaba sexto

Jak Crawford se ha llevado la victoria en la carrera principal de la F2 en Azerbaiyán, con remontada estelar de Joshua Duerksen desde la 15ª posición de salida hasta el segundo cajón del podio. Dino Beganovic, que el sábado impuso su ley en el sprint, ha sido tercero hoy, completando su mejor fin de semana en la categoría antesala. Pepe Martí, que ayer no pasó de la primera curva por un accidente, ha ido de más a menos y ha cruzado la meta sexto.

Crawford arrancaba desde la Pole, pero en los primeros metros le superó el líder Leonardo Fornaroli y también Gabriele Minì. Martí pasó del sexto al cuarto lugar a costa del talentoso Alexander Dunne, pero el barcelonés perdió su ventaja en la recta con Stenshorne.

Fornaroli empezaba a abrir hueco por delante, con Crawford segundo tras adelantar a Minì. En la vuelta 5, Stenshorne se fue contra las protecciones en su defensa ante Martí, que recuperó la cuarta plaza con el coche de seguridad.

El baile de paradas en boxes perjudicó a Fornaroli, que cedió tres posiciones.Minì era el nuevo líder, con Crawford segundo y Martí tercero, sin más paradas.

Crawford se llevó el pulso con Minì y por detrás Fornaroli embistió a Dunne. Duerksen tenía mucho ritmo que Martí y le adelantó para seguir su escalada. Cruzó la meta segundo, a solo dos décimas del estadounidense. Beganovic completó el podio y Pepe acabó cediendo para terminar sexto.

GP de Azerbaiyá F2. Carrera 2

1. Jak Crawford (DAMS) 1:00'40"563

2. Joshua Duerksen (AIX) a 0"216

3. Dino Beganovic (Hitech) a 5"371

4. Gabriele Minì (Prema) a 10"811

5. Leonardo Fornaroli (Invicta) a 11"703

6. Pepe Martí (Campos) a 13"145

7. Arvid Lindblad (Campos) a 13"970

8. Rafael Villagomez (VAR) a 17"175

9. Richard Verschoor (MP) a 20"014

10. Sebastián Montoya (Prema) a 20"950

Así va el campeonato:

1. L. Fornaroli (ITA) 188 puntos

2. J. Crawford (USA) 169

3. L. Browning (GBR) 161

4. R. Verschoor (PB) 149

5. A. Dunne (IRL) 130

6. J. Martí (ESP) 120

7. A. Lindblad (GBR) 107