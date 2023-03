Así convenció Aston Martin a Fernando Alonso

"Me acerqué a él y le dije, 'estos son mis planes para el futuro'. Fernando, que me conoce bien, contestó 'Tú serás el próximo, quiero ser parte de esto', y así fue", recuerda Lawrence Stroll "Dije hace unos años que este es un viaje de cinco temporadas para luchar por el Mundial. Hubo personas que no me creyeron y puedo entenderlo", subraya el dueño de Aston Martin

Fernando Alonso y Aston Martin están al inicio de su aventura, pero de momento la historia no puede ser más prometedora. Después del podio en la carrera que inauguró el Mundial 2023 en Bahrein, el asturiano ya sueña no solo con su victoria 33 sino también con la posibilidad de conquistar su tercer título mundial más allá de los 40 años.

Pero la apuesta de Alonso, cuando aceptó cambiar Alpine por Aston Martin el pasado verano, no estaba exenta de riesgo, teniendo en cuenta que en 2022 el equipo de Silverstone terminó séptimo mientras que los franceses fueron el cuarto mejor equipo.

Lawrence Stroll, el empresario que impulsó la escudería Aston Martin a base de millonarias inversiones, cuenta ahora como convenció a Fernando Alonso para que aceptara ocupar la vacante de Sebastian Vettel. El magnate canadiense lo ha explicado a Sky F1.

"Conozco a Fernando desde hace un tiempo, al igual que mi hijo Lance. Le conocimos cuando Fernando corría en Ferrari y Lance estaba en la Ferrari Driver's Academy, tenía 12 años en ese momento, por lo que se conocen desde hace mucho", recuerda.

"Fernando es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y compartía la misma fe que yo. Me acerqué a él y le dije, 'estos son mis planes para el futuro. Debido a que me conoce contestó 'Tú serás el próximo, quiero ser parte de esto', y eligió unirse a nosotros", señala Lawrence Stroll.

"No me gusta establecer objetivos, haremos nuestro mejor trabajo. Creo que estamos demostrando lo que podemos hacer. Como todos los demás, vamos a mejorar a lo largo de la temporada, por lo que son solo los primeros días de este coche. Nuestras pruebas de túnel de viento y CFD mejorarán a medida que avancemos, y no quiero dar un objetivo mientras tengamos un gran año, pero ha sido un gran comienzo" admite el jefe de Alonso, encantado del progeso mostrado en la primera carrera.

"Dije hace unos años que este es un viaje de cinco temporadas para luchar por el Mundial. Hubo personas que no me creyeron cuando lo dije y puedo entenderlo porque estábamos tomando el control del equipo de Force India, que se convirtió luego en Racing Point y posteriormente en Aston Martin", subraya el empresario canadiense, que tiene en marcha las obras para una nueva fábrica con tecnología punta y muchos metros cuadrados en Silvertstone, así como un nuevo túnel de viento: "Hemos realizado cambios significativos. Nuestro personal ha aumentado de 400 a 740 empleados, estamos construyendo nuevas instalaciones de Fórmula 1 de última generación, y no nos mudaremos hasta el 1 de mayo, por lo que el éxito de este año no se puede atribuir al nuevo edificio", apunta.

Por su parte, Fernando Alonso está también seguro de que cuando Lawrence Stroll se propone un objetivo acaba por salirse con la suya: "Es difícil ver fallar algo en la visión de Lawrence Stroll. Así que creo que es solo cuestión de tiempo antes de que Aston Martin desafíe a los mejores equipos”.