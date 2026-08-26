La contundente confesión de Alonso sobre Verstappen: "Es el mejor rival al que me he enfrentado"

Suele decirse que el talento reconoce al talento. Y por eso es habitual ver a los mejores de la historia del deporte halagando a compañeros o compañeras que también han marcado la diferencia. Por eso, no resulta extraño ver a Fernando Alonso deshaciéndose en halagos ante el tetracampeón Max Verstappen a quien, además, considera uno de los rivales más duros que ha tenido en pista jamás. Si no el que más.

El piloto asturiano, bicampeón de Fórmula 1, es el más veterano de la parrilla actual. Ha batallado a lo largo de su trayectoria con pilotos de alto nivel como Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel o Kimi Räikkönen, entre otros. Pero tiene claro que el '3' de la parrilla es superior al resto.

Max Verstappen y Fernando Alonso durante el GP de Canadá de 2025 / EFE

"Es el mejor rival al que me he enfrentado en pista, principalmente porque simplemente no tiene puntos débiles", dijo Fernando en una entrevista concedida a la televisión neerlandesa 'Viaplay'.

"Es un 9,9. Solo tenemos que encontrar esa última décima. Estoy seguro de que tiene alguna debilidad", decía el español, eso sí, antes de bromear. Fue entonces cuando le preguntaron qué le faltaba a Max para poder sacar la nota máxima: "Porque el 10 solo me lo pongo yo".

El piloto de Red Bull, de 28 años, debutó oficialmente en una carrera de Fórmula 1 en Australia en 2015, con Toro Rosso. Tenía 17 años y 166 días de edad, lo que lo convirtió en el piloto más joven en disputar un gran premio en la categoría. Ya por aquel entonces, asombró a todo el mundo por su talento, ambición y hambre voraz por podios y victorias. Por aquel entonces, Alonso ya llevaba catorce años en la categoría.

"Max ha elevado el listón"

"En sus primeros años todavía tenía demasiada energía. Cometía algunos pequeños errores, como entrar demasiado rápido al pitlane. Son cosas que pasan cuando tienes 17, 18 o 19 años", expresaba el asturiano sobre Max. "Pero después de su segundo o tercer año: no más errores, no más fallos. Simplemente rendir, rendir y rendir", decía.

Tener un rival tan exigente en la parrilla, provoca que el resto también suba el nivel. "Es excepcional y creo que ha elevado el listón para todos nosotros",valoraba el piloto de Aston Martin. "Si quieres ganar a Max en pista, simplemente tienes que convertirte en un piloto mejor", sentenciaba.

La admiración de Max por Fernando

La realidad es que ambos mantienen una buena relación, y el propio Max desveló en el pasado que Alonso siempre ha sido un referente para él. "Me encanta la mentalidad de Fernando y su personalidad, suele ser él mismo. Es fácil lidiar con él, lo que ves es lo que hay. Antes de llegar a la F1, quizás suene divertido, pero cuando Fernando estaba luchando contra Red Bull, yo lo estaba apoyando a él y deseaba que lo hiciera bien", expresaba durante una rueda de prensa en 2025.

"Era el tapado y obteniendo resultados y victorias cuando no debería, es algo que te atrae como piloto. Es un luchador y respeto lo que está haciendo a su edad, lo siento, pero me encanta ver su pasión, tanta pasión por este deporte", sentenciaba Verstappen.