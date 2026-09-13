La contracrónica: Madring, el Miami europeo

Se decía que iba a estar infestado de celebridades y así ha sido. Se intuía que los cerca de 25.000 palcos y hospitality serían protagonistas y amén. Se especulaba con que la carrera, soporífera, iba a quedar en un segundo plano y, en efecto. Bienvenidos a la nueva Fórmula 1, esa que Madrid ha entendido.

El paddock más grande del Mundial, y eso que hay circuitos, te recibe con la sala de prensa más imponente del campeonato, jamón serrano, bocadillos de calamares, churros y tortilla.

El toque local ha estado presente en un fin de semana donde muchos extranjeros se han vuelto loco con la comida española. Los colores rojo y amarillo están por todos lados mientras los británicos preguntan qué es una torrija en ese catering ilimitado que ofrece la sala de prensa durante las 24 horas del día.

Lo nunca visto. El paddock, entre sus revirados pasillos, también tiene puesto de sushi y pista de pádel. Hay quien lo considera una excentricidad más bien propia de Miami pero a la Fórmula 1 le encanta.

De hecho, sale muy contenta de lo visto en Madring sin haber sido perfecto. El Miami europeo no tiene un mar artificial pintado de forma cutre pero sí una especie de palmeras que recuerdan a la costa este estadounidense.

Normal que se paguen hasta 5.000 por visitar un palco y rodearse de puros y champán para hacer negocios. La capital española es, por ahora, menos exclusiva que el Gran Premio de Miami pero atrae a políticos, futbolistas, cantantes y actrices. Que se lo digan a la familia Real, a José Mourinho o a Rafael Nadal.

La organización del paddock fue impoluta pero la de la grada y Fanzone fue algo mejorable por culpa de algún asiento con mala visibilidad.

El ambiente, aun así, espectacular, con muchísima gente de fuera disfrutando en Madrid. Los locales corearon a pleno pulmón el nombre de Fernando Alonso tras los himnos, justo antes de la carrera.

Una pasión poco vista en el Gran Circo. Poco después, entonaron el 'Pedro Sánchez, hijo de puta'. Imposible aburrirse en Madring.