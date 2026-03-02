Continúa el drama en Aston Martin: planean una retirada de la carrera en Australia

Horas bajas en Silverstone. Si los distintos problemas experimentados durante los test en Bahréin en el motor del AMR26 de Aston Martin ya dejaban un panorama desolador, la crisis que atraviesa la escudería sigue dando nuevos capítulos y el último no da lugar a la esperanza, sino más bien todo lo contrario. Al parecer, el equipo liderado por Lawrence Stroll estaría planeando abandonar la carrera del domingo en Albert Park (Australia) a las pocas vueltas de salir a pista.

La nueva unidad de potencia Honda está resultando un auténtico quebradero de cabeza para Fernando Alonso y Lance Stroll, que terminaron siendo los pilotos que menos rodaron durante las jornadas de pruebas que tuvieron lugar en el circuito de Sakhir un par de semanas atrás. De hecho, la escudería tuvo que dedicar a realizar 'stints' extremadamente cortos durante la última jornada de pretemporada debido a los fallos del motor.

Y si bien parecía que en Aston Martin no se perdía la esperanza, todo apunta que las cosas no van a mejorar de cara a la carrera de Australia. Y es que las averías experimentadas durante las dos tandas de pruebas en los test han provocado la escasez de repuestos, algo que deja en muy mala posición a la escudería a la hora de aterrizar en la primera cita del curso. Y de hecho, según apunta 'Motorsport' se habrían planteado hasta no formar parte del fin de semana.

Falta de material tras los test

El medio citado adelantó este lunes que finalmente el AMR26 sí estará en boxes, pero desde Silverstone planean que se salga a rodar pero de forma escasa. "La intención será recorrer la distancia mínima para poder alinearse en la carrera y detenerse tras unas pocas vueltas. Mientras tanto, se habría creado una especie de unidad de crisis para apoyar a Honda en este momento difícil y dramático, y el equipo de Newey está en contacto frecuente con los japoneses de Sakura, para abordar las prioridades que hay que resolver", apunta el medio citado.

Todo este asunto choca con las altas expectativas generadas entorno al primer proyecto de Adrian Newey en Silverstone. Los primeros test en el Circuit de Barcelona-Catalunya ya dejaron un mal sabor de boca después de que el monoplaza no llegase lo suficientemente preparado y rodase tan solo en la penúltima jornada con Stroll y en la última ya con Alonso. Tras la pretemporada, lo que se esperaba que fuese un proyecto ambicioso y con opciones a mejores resultados que el pasado curso ha terminado siendo todo lo contrario, con un motor Honda que parece no ser ni competitivo, ni fiable.