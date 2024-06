El consejo que recibió Sainz de su padre: "O muerdes..."

El madrileño Carlos Sainz será uno de los protagonistas del fin de semana en el GP de Catalunya. El piloto de Ferrari, quien aún no ha definido su destino para la próxima temporada, buscará cosechar un buen resultado en la cita de casa, donde todavía no ha subido al podio.

En la previa del GP, Sainz participó en el conocido podcast 'Nude Project', conducido por Alex Benlloch y Bruno Casanovas y donde rememoró sus inicios como piloto. En concreto recordó su época en el karting, el trato duro que recibía de sus rivales y el consejo que le dio su padre.

"Yo me acuerdo de un consejo, que a mí me cambió un poco la vida, porque yo siempre he sido un chaval un poco inocente y de pequeño pecaba de bueno. Yo creía que era amigo de todos, que a todos les caía bien y el mundo del motor es un mundo muy cabrón. A los 10-11 años, iba a las carreras de karts, yo con chavales de 11, 12, 13 años, yo me creía que era amigo de todos", empezó explicando el piloto de Ferrari.

"Me daban una cera... no sé si era por ser el hijo de Carlos Sainz, tenían más ganas de ganarme, que en cierto modo lo entiendo, porque a esa edad estás intentando destacar, pues igual sus padres le dirían que era el hijo de Carlos Sainz y que iban a estar mirándole, y si ganas al hijo de Carlos Sainz, es que eres muy bueno, o puedes destacar más todavía, y me daban una cera.. me daban por detrás, me sacaban de la pista, no podía ganar", recuerda.

Entonces recibió un valioso consejo de su padre, quien le dijo: "Carlos, la vida es muy cabrona y más en este deporte, o muerdes o te muerden, y ahora mismo, te están mordiendo, te están haciendo la vida difícil. Sé que eres buen chaval, que te gusta ser amigo de todos, hacer amigos, jugar al fútbol con otros pilotos, pero aquí, o muerdes o te muerden y cuando te pongas ese casco, asegúrate que eres el que muerde'".