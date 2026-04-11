Se confirma la polémica maniobra de Schumacher contra Alonso: "Lo hizo a propósito"

Sin duda alguna Michael Schumacher es uno de los rostros más históricos e icónicos de la Fórmula 1. Junto a Ferrari, acaparó el dominio al inico de la primera década de los 2000, llevándose hasta cinco títulos con la escudería de Maranello. Sin embargo, de la misma forma que exhibió su talento en pista, también acaparó el foco por polémicas. Y una de las más sonadas, su 'accidente' en el GP de Mónaco de 2006, ha sido confirmada por el jefe de la fábrica entonces, Jean Todt.

Para ponerse en contexto hay que echar la vista a 20 años atrás. Concretamente, al Gran Premio de Mónaco de 2006. El trazado monegasco ha dejado algunos de los momentos más históricos de la Fórmula 1, y uno de ellos fue la polémica maniobra de 'El Káiser' contra el muro de la Rascasse durante la Q3. El alemán gozaba de la primera posición provisional cuando Fernando Alonso, campeón el curso anterior con Renault, venía mejorando por detrás.

Michael Schumacher durante el GP de Mónaco de 2006 / RAINER JENSEN / EFE

Viendo que su máximo rival podía arrebatarle la 'pole' en Mónaco, un trazado donde la clasificación es crucial, se fue contra el muro sin grandes consecuencias obligando a los comisarios sacar la bandera amarilla e impidiendo que el resto de pilotos pudiese mejorar. Finalmente, el español fue segundo, pero la jugada terminó provocando el efecto contrario y Schumacher fue penalizado y obligado a salir último en la carrera del domingo y perjudicando a sus opciones por el campeonato.

20 años después, el ‘team principal’ de Ferrari por entonces ha reconocido en el podcast 'High Performance' que aquella maniobra fue deliverada. Y eso que, por aquel entonces, se hartó de defender a su piloto asegurando que no fue así. Pero entonces, la FIA ya lo tuvo claro y por eso fue sancionado. "En 2006, en la clasificación de Mónaco con Alonso, hizo un trompo y se paró a propósito. Tuvo que salir desde el fondo de la parrilla, y eso también le costó el Mundial", expresó Todt en la etrevista citada.

La polémica acción con Jacques Villeneuve en Jerez 1997

Pero esa no fue la única polémica a la que se refirió el exjefe de la Scudería. También tuvo unas palabras para la polémica maniobra de 'El Káiser' contra Jacques Villeneuve en Jerez 1997. Ambos se jugaban el campeonato y el que quedase por delante del otro, se llevaba la corona. Fue entonces cuando el alemán se fue contra él. “Chocó contra él a propósito, pero lo hizo mal. Cuando vio que iba a perder el campeonato, porque tenía que estar por delante de Villeneuve, intentó evitarlo y lo intentó de forma errónea. Y necesitaba apoyo. Fue una mala jugada, no era necesaria", comenzó recordando Jean.

Cabe recordar que aquel incidente acabó provocando una sanción severa por parte de la FIA, que descalificó al piloto del campeonato mundial. "Michael, un tipo increíble, cada vez que perdía el control lo pagaba muy caro. Le costó el campeonato", sentenciaba el francés.