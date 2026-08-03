Lando Norris se sincera sobre el lado oscuro de la fama: "Me sentía como un perdedor, solo en casa"

La vida de Lando Norris cambió completamente en 2019, tras convertirse en piloto de McLaren en la Fórmula 1. Llegar a la élite de cualquier deporte implica sacrificios, tanto a nivel profesional como personal. Pero sin duda, los que más pesan terminan siendo los del segundo grupo. Y es que, tal y como ha revelado recientemente el británico, se ha topado con varias situaciones en las que ha sentido una invasión de su intimidad por ser quien es.

El vigente campeón del mundo aseguró en una entrevista con 'The Independent' que sus experiencias con los paparazzi han sido muy agotadoras. "Fui a casa de un amigo en Londres y sabía que los paparazzi me seguirían durante todo el trayecto", decía el ganador de siete grandes premios en 2025. "Cuarenta minutos atravesando Londres. [El paparazzi] estaba ahí esperando solo para ver con quién me reunía y adónde iba", se lamentaba.

Lando Norris se llevó el título de Fórmula 1 en 2025 / Darko Bandic/AP

Fue ahí donde empezó a darse cuenta de que no todo se queda en la pista. "Fue la primera vez en mi vida que empecé a sentirme invadido con mi intimidad, como si no pudiera salir de mi hotel o de mi casa sin que alguien me siguiera a cada paso. La vida privada ya no parece privada, es simplemente la vida", expresaba.

Es cosnciente de que hay cosas que, por ser deportista profesional, debe asumir. Pero no todo vale. "Eso forma parte de ser piloto de Fórmula 1", explica Norris. "Pero hay límites. Y no voy a aceptar que la gente me acose. Es simplemente extraño", se lamentaba.

La importancia de tener vida propia

Lando es totalmente consciente de que se merece tener una vida propia fuera de ser el piloto en los circuitos. A sus 26 años, tiene ganas de vivir, de disfrutar... y sin tener que dar explicaciones. "Me estoy haciendo mayor y me gustaría salir un poco más a menudo", explicaba al citado medio. "Con esto no me refiero a ir de fiesta a ningún sitio. Simplemente significa salir a comer a algún sitio y salir de casa. El año pasado no hice más que jugar a videojuegos y me sentía como un perdedor, solo en casa", se lamentaba.

El pasado año fue muy distinto a este. Lando luchaba por un título y se entregó totalmente a la causa. Pero la cosa ha cambiado. "Eso no es necesariamente malo", afirma Norris. "Me mantuve fiel a mí mismo y fui muy disciplinado. Pero en lugar de pasarme los días jugando hasta medianoche, ahora salgo con amigos hasta medianoche y voy a restaurantes. Siempre me ha gustado hacerlo, pero ahora se ve más en las redes sociales y hay cámaras por todas partes", expresaba.

"Se trata de vivir una vida fuera del mundo de la Fórmula 1, y tengo todo el derecho a hacerlo", sentenciaba el piloto británico, quien se sitúa en quinto en la lucha por el título, a 91 puntos del liderazgo de Kimi Antonelli.