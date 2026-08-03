La confesión de la FIA sobre el actual reglamento: "Ya habíamos previsto muchos de los problemas"

El inicio de temporada en la Fórmula 1 estuvo marcado por la polémica con los nuevos motores y, pese a que en los últimos meses el debate se ha calmado debido a un cambio de reglamento en 2027, en las últimas horas el debate ha vuelto a salir a la luz tras una confesión del director de monoplazas de la FIA, Nikola Tombazis. El jefe de área asegura que se pudieron hacer cambios antes del estreno del reglamento, pero que los motoristas no pusieron de su parte.

Las características de los nuevos monoplazas abrieron el debate desde los primeros test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La gestión de la energía se ha convertido este curso en un punto clave en el pilotaje, debido a que las nuevas unidades de potencia cuentan con un 50% de energía eléctrica. Es algo que no ha terminado de convencer a pilotos, que deben gestionar la energía, limitando también su instinto.

Los pilotos de F1, durante el GP de Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tampoco convencía a nivel de seguridad. Los monoplazas experimentan con este cambio de reglamento una pérdida de velocidad cuando la batería eléctrica llega a su límite de descarga. Esto llegño a provocar algunas situaciones de riesgo, como por ejemplo, el grave accidente de Oliver Bearman en Suzuka (Japón). Y es que con esta gestión, hay grandes diferencias de velocidad entre quienes se encuentran recargando o usando la potencia.

Se hicieron algunos cambios de cara a la clasificación, y la FIA ya anunció que, tras el gran revuelo y descontento, el reparto de energía entre el motor de combustión y el eléctrico se ajustará paulatinamente hasta alcanzar un 60/40 en 2028.

El debate ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos meses, sobretodo después de anunciarse el cambio de relamento para 2027. Pero en las últimas horas, el debate ha vuelto al foco después de que el director de monoplazas de la FIA, Nikola Tombazis, haya señalado que el organismo ya había identificado algunos de los problemas pero que los motoristas tuvieron un peso grande a la hora de cambiar el rumbo de la categoría.

No hubo acuerdo

Antes del cambio de era, la FIA ya era consciente de que algunos aspectos podían generar problemas, pero su margen de maniobra estaba limitado por el acuerdo de gobernanza alcanzado con los fabricantes. Necesitaban un consenso que nunca llegó.

"Ya habíamos previsto muchas de las cosas de las que se han quejado en los dos años previos al inicio de la temporada, e intentamos hacer algunos ajustes. Pero fallamos con el sistema de gestión que teníamos implantado. Así que creo que, siendo realistas, era de esperar", dijo Tombazis en una entrevista reciente con el medio 'The Race'.

El miembro de la máxima federación internacional señala el problema de no poder establecer un límite que permitiese a la FIA intervenir por su propia cuenta, sin el apoyo necesario de los motoristas. "Si un fabricante de motores que no participara en la Fórmula 1, por ejemplo Audi, tendría que cumplir igualmente con el reglamento. No podrían venir a nosotros y decir: 'Bueno, ya sabéis que no participamos, así que podemos gastar cinco veces más dinero, por ejemplo'. Eso habría sido injusto", valoraba.

Un debate que se abrió dos años atrás

"Por eso existía un acuerdo de gobernanza que, por un lado, les obligaba a cumplir la normativa, incluida la financiera y la operativa, y todo lo demás. Pero, por otro lado, establece limitaciones en cuanto a hasta qué punto podemos cambiar las cosas de forma unilateral como FIA", dijo.

Se necesitaba un consenso de cuatro de los cinco fabricantes. Y eso nunca llegó. "Cualquier cambio tenía que ser aprobado por un número significativo de fabricantes de unidades de potencia, y así, para el tipo de cambios que hicimos, necesitábamos que al menos cuatro de ellos estuvieran de acuerdo. En pocas palabras, cuatro de ellos no estuvieron de acuerdo durante los años en los que debatimos los ajustes", indicó.

Fue hace un par de años cuando se estuvo debatiendo ya este aspecto. "Creo que es una pena que hayamos tenido que esperar hasta entonces. En mayo ya hablamos de cómo conseguir el paquete para el 2027 y para el 2028. Lo ideal habría sido hacerlo un par de años antes, y así no habría habido todo este debate", zanjaba.