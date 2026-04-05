Conexión italia: Antonelli y Bezzecchi, de vacaciones en el 'Rancho' de Valentino Rossi

El inesperado parón de los mundiales de MotoGP y F1por el conflicto armado en Oriente Medio ha dejado unas semanas de 'vacaciones' que pilotos y equipos aprovecharán para trabajar y descansar.

Mientras algunos como Franco Colapinto se preparan para darse un baño de masas en su Buenos Aires natal, otros han optado también por quedarse cerca de casa y compartir el tiempo libre con amigos. Es el caso del joven Kimi Antonelli, vigente líder del Mundial de F1, quien ha disfrutado de un día en el conocido 'Rancho' de Valentino Rossi en Tavullia.

El piloto de Mercedes compartió varias historias en su cuenta de Instagram en las que se podía ver cómo se ejercitaba sobre una moto en la pista del recinto.

Encuentro de líderes

El recinto que tiene el #46 en su localidad natal, no solo cuenta con un circuito de motocross y una pista de arena lisa para dirt track, sino que se ha convertido en el lugar de reunión de los pilotos, especialmente de los italianos.

En el Rancho, los invitados pueden entrenar y, de paso, compartir tiempo con amigos, compañeros de campeonato y pilotos de otras competiciones como el Mundial de Superbikes. De hecho, Antonelli no solo coincidió con el propio Valentino Rossi, sino también con su compatriota Marco Bezzecchi, que lidera el campeoanto de MotoGP con tres victorias en los tres primeros GP del Mundial.