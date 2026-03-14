Comunicado oficial: La FIA suspende los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí de F1 por seguridad

La Fórmula 1 sufre un vuelco histórico en su calendario tras el anuncio oficial de la FIA sobre la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí. La institución confirma que, tras realizar varias "evaluaciones muy cuidadosas" sobre la seguridad, los eventos programados para el próximo mes no tendrán lugar. Esta drástica medida responde directamente a la inestabilidad geopolítica que azota la región del Golfo, obligando a Liberty Media a reducir la temporada, de momento, de 24 a 22 carreras, aunque no deja por escrito que no se vayan a celebrar en un futuro tampoco lo afirma.

Parón en abril

El "parón forzado" de cinco semanas dejará al Gran Circo sin actividad en pista durante todo el mes de abril. La FIA descarta categóricamente cualquier tipo de sustitución en suelo europeo debido a la falta de tiempo logístico para organizar eventos de tal magnitud. Los equipos deberán ahora gestionar un vacío competitivo que comenzará tras el Gran Premio de Japón a finales de marzo y se extenderá hasta la cita de Miami a principios de mayo.

La decisión impacta con la misma dureza en las categorías de promoción que acompañan habitualmente al mundial. La Federación Internacional confirma que las rondas de FIA Fórmula 2, FIA Fórmula 3 y F1 Academy también "quedan totalmente suspendidas" en sus fechas originales. Este movimiento busca proteger la integridad de todo el personal desplazado y de los aficionados, priorizando el bienestar de la comunidad del automovilismo por encima de los compromisos comerciales previamente adquiridos.

La cúpula directiva toma esta determinación tras mantener un diálogo constante con los promotores locales y los clubes miembros de la zona afectada. El comunicado oficial subraya que la medida llega "en plena consulta" con el Formula One Group, no cierra la puerta definitivamente a un intento de reubicación tardía en el calendario, pero tampoco lo confirma. El mundo del motor se detiene así en Oriente Medio mientras los equipos reorganizan sus fábricas para afrontar el regreso de la competición en suelo estadounidense.