FÓRMULA 1
Comunicado oficial de Aston Martin sobre Adrian Newey
Lawrence Stroll, máximo responsable de Aston Martin, sale al paso para asegurar el rol de Adrian Newey, socio y accionista clave en el proyecto, blindando su posición ante los rumores
Lawrence Stroll rompe su silencio ante el ruido mediático para blindar la figura de su mayor estrella técnica. El magnate canadiense firma un comunicado oficial donde clarifica la jerarquía interna de la escudería de Silverstone y pone fin a las dudas sobre el rol de Adrian Newey. La estructura británica reafirma su apuesta por un modelo de gestión disruptivo que se aleja de los cánones habituales de la parrilla actual de la Fórmula 1.
El máximo responsable del proyecto asegura que Adrian es "mi socio y accionista" clave en este ambicioso camino hacia la gloria mundialista. Newey ejerce como Socio Técnico Principal con una implicación que trasciende el diseño del monoplaza para integrarse en la propiedad de la compañía. Stroll destaca que su relación personal se fundamenta en una "visión compartida de éxito" absoluto para transformar a Aston Martin en la referencia indiscutible del campeonato.
Liderazgo estratégico
La entidad de Silverstone defiende con firmeza su organigrama y descarta la implementación de figuras convencionales en el muro de boxes. Stroll explica que el equipo no adopta el "rol de Team Principal" tradicional que utilizan el resto de competidores por una decisión estratégica meditada desde el diseño del Campus Tecnológico. El enfoque del ingeniero británico se centra exclusivamente en el "liderazgo estratégico y técnico" donde su talento resulta inalcanzable para cualquier otro rival de la competición.
El comunicado oficial recalca que el genio de la aerodinámica cuenta con un respaldo operativo total para ejecutar sus ideas sin distracciones administrativas. Un equipo de gestión senior altamente capacitado garantiza la "excelencia operativa en todos" los aspectos del negocio, tanto en la sede de Inglaterra como en cada Gran Premio del calendario. La estructura deportiva funciona como un reloj suizo para que el ingeniero más laureado de la historia explote su capacidad creativa al máximo nivel.
Blindaje total
Aston Martin reconoce el enorme atractivo que genera su proyecto actual entre los grandes nombres de la industria automovilística y el paddock. Lawrence Stroll admite ser consciente del "interés de altos ejecutivos" externos por sumarse a las filas de Silverstone en los próximos meses. Sin embargo, el club mantiene una postura de hierro y prefiere no realizar "comentarios sobre rumores externos" para proteger la estabilidad del grupo de trabajo que ya lidera Adrian Newey.
COMUNICADO OFICIAL
Ante las recientes especulaciones surgidas en los medios de comunicación sobre la estructura de liderazgo y el rol de Adrian Newey dentro de nuestra organización, el Presidente Ejecutivo de Aston Martin Aramco, Lawrence Stroll, desea puntualizar lo siguiente:
"Como Presidente Ejecutivo y Accionista Mayoritario, quiero reafirmar que Adrian Newey no es solo un activo técnico, sino mi socio y un accionista clave en este proyecto. Adrian desempeña las funciones de Socio Técnico Principal (Managing Technical Partner), y nuestra relación se fundamenta en una visión compartida de éxito absoluto para la compañía".
"En Aston Martin Aramco operamos de manera distinta. No adoptamos el rol tradicional de 'Team Principal' que se observa en otras estructuras de la parrilla; esta es una decisión estratégica por diseño. Como el ingeniero más laureado en la historia de la Fórmula 1, el enfoque de Adrian se centra exclusivamente en el liderazgo estratégico y técnico donde su talento es inigualable".
"Adrian cuenta con el respaldo de un equipo de liderazgo senior altamente capacitado que asegura la excelencia operativa en todos los aspectos del negocio, tanto en nuestro Campus Tecnológico de AMR en Silverstone como en la pista. Si bien somos conscientes del interés de altos ejecutivos de otros equipos por unirse a nuestro proyecto, mantenemos nuestra política de no realizar comentarios sobre rumores o especulaciones externas".
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