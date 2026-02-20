Duro comunicado de Honda sobre el problema del motor de Fernando Alonso y Aston Martin

Aston Martin llegaba al último día de test de F1 en Bahrein con la prioriodad de sumar kilómetros de calidad y, por fin, afrontar la simulación de carrera que el paddock utiliza como termómetro. El problema de hoy fue el comunicado que Honda emitió en el que confirma que el último run con Fernando Alonso de ayer dejó al descubierto un contratiempo técnico que ha condicionado el trabajo del equipo.

En su nota, Honda explica que ese contratiempo "detectado en la última tanda con Fernando Alonso" impactó directamente en el plan de pruebas y obligó a activar un protocolo de análisis inmediato. Desde entonces, la marca japonesa señala que ha estado realizando simulaciones en el banco de pruebas en su sede de Sakura para entender el origen del fallo y ajustar la respuesta técnica con la mayor rapidez posible.

La consecuencia es clara: el día que debía servir para afinar el coche en condiciones de gran exigencia se convierte en una jornada de supervivencia. Otro drama más para Aston Martin en una pretemporada para olvidar.

Única escudería que no ha hecho simulación de carrera

Porque el contexto añade presión: Aston Martin es el único equipo que todavía no ha hecho una simulación de carrera cuando la pretemporada entra en sus últimas horas.

En un test donde las escuderías combinan tandas cortas, comprobaciones aerodinámicas y análisis de degradación, la tanda larga ofrece referencias reales de ritmo, consumo y comportamiento con depósito lleno. No completarla no implica sentencia, pero sí resta datos y comparativas internas, especialmente para un coche nuevo que necesita validar la consistencia a largo plazo.

El programa de hoy "muy limitado"

Y el comunicado incorpora un segundo factor que explica el recorte del plan: la logística. Honda admite que, "debido a este problema y a una escasez de piezas de la unidad de potencia", el equipo ha tenido que adaptar el programa de ho con Lance Stroll para que sea "muy limitado" y se centre "solo en stints cortos". Es decir, menos margen para probar cargas altas, menos continuidad y más dificultad para encajar esa simulación de carrera que Aston Martin persigue desde el inicio de las pruebas.

Lance Stroll, en el circuito tras abandonar su Aston Martin / EP

En el box, el objetivo pasa por salvar el máximo número de vueltas posibles y extraer información útil, aunque sea con tandas breves y prudencia de cara al primer Gran Premio de la temporada en Australia en dos semanas.

Con el resto d la parrilla afinando ya sus rutinas, Alonso y Aston Martin siguen con una cuenta pendiente: poner el coche a prueba de verdad durante una distancia de carrera antes de que empiece el Mundial.