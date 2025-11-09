¡Más complicaciones para Verstappen! Saldrá desde el pitlane en Brasil

Suma y sigue en problemas para Max Verstappen este fin de semana. El neerlandés, que no pudo pasar de la Q1 en la clasificación del sábado en Interlargos y que tenía que partir desde la 16ª posición, saldrá finalmente desde el pitlane. El motivo: los cambios que Red Bull ha introducido este domingo en el RB21.

Según apunta 'Motorsport', la escudería de Milton Keynes reemplazó la unidad de potencia y realizó cambios de puesta a punto en el monoplaza. De Telegraaf, por su parte, ha explicado que Red Bull ha decidido dejar a un lado la configuración que los hizo caer en Q1 el sábado. Por otro lado, el neerlandés y su equipo también aprovechan el mal resultado firmado en 'qualy' para cambiar el motor. Ambos motivos, lo llevan a salir desde el pitlane.

Max Verstappen durante el GP de Brasil / EFE

Nueva complicación, por lo tanto, de cara al título. Max, que recortó una barbaridad de puntos (64 hasta México), tras imponerse en tres de las últimas cinco citas (Italia, Azerbaiyán y Estados Unidos), aterrizaba en Brasil a 36 puntos del líder, Norris. Salvó los muebles el sábado en la carrera al Sprint, en la que terminó 4º. Sin embargo, la victoria de Norris provocó que el neerlandés se alejase a 39 puntos del líder, que además parte como claro favorito para la carrera a 71 vueltas en Interlagos.

La mala clasificación firmada el sábado no hizo más que aumentar el pesimismo del campeón. "Tenemos que ver qué está pasando exactamente", dijo Verstappen en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'. "Simplemente el coche no era bueno, realmente tenía cero agarre. Y además parece que no entendemos por qué es así. Hemos cambiado cosas en el coche, pero no funcionan. Tenemos que averiguarlo primero. Nada parece funcionar, así que no lo entendemos".

Pocas esperanzas para el título

Al ser preguntado por las opciones al título tras lo vivido en Brasil, habló alto y claro. "Ya me puedo olvidar de eso", dijo el campeón. "Con actuaciones como esta, podemos olvidarnos de ello", sentenciaba, muy frustrado.

Pero Max es Max. Y si alguien puede hacer magia saliendo desde el pitlane, es él. Sirva de precedente la épica remontada que efectuó desde la 17ª plaza en 2024, cuando se llevó la victoria en Interlagos y compartió podio con Ocon y Gasly. Fue en una loca carrera sobre mojado, cierto es. Pero a Max nunca se le puede dar por muerto.