El community de Aston Martin pone nota a los mejores memes de Alonso

El comunity manager de Aston Martin ha subido un TikTok (ajimmyslife) poniéndole puntuación a los memes que ha hecho con Fernando Alonso y ha comentado que algunos se los tuvo que explicar porque el asturiano no los entendía.

El creador digital, muy querido por los aficionados de Alonso, ha hecho una recopilación de los memes que ha estado publicando en los últimos tiempos y todos ellos han tenido una nota muy alta además de haber sido especialmente divertidos para el asturiano.

En uno de los que tiene un 10 sobre 10 se ve a Alonso y en los que el CM avanza que fue uno de los más arriesgados, se ve una foto de Alonso con la cabeza sobredimensionada y las gafas de sol en la nariz donde se dice que fue uno de los más felices de hacer y añade que fue utilizado por el propio Alonso en Twitter explicando que no podría haberle hecho más feliz.

Otro que tiene la máxima puntuación se titula The Chef y se ve a Alonso eufórico con un delantal de cocina para cocinar después de su carrera en Australia. Hay muchos más, Thanks for watching, Sigma-lonso, Fernad O'hearn, Bullet 'Hype' Train, 'Swift' action, una colección que hace las delicias del piloto de Aston Martin y de todos sus aficionados para poner humor a la mucha tensión que hay en las carreras.