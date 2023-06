¿Por qué los comisarios no sancionaron a Hamilton?

Tras examinar las imágenes on board de los coches de Hamilton y Alonso en el pit stop de Canadá, los comisarios no penalizaron al inglés Llegaron a la conclusión que aunque la acción de Lewis obligó a frenar a Alonso, no fue una situación grave ni que mereciera castigo, al igual que Norris con Albon

Lewis Hamilton y Fernando Alonso protagonizaron un vibrante pulso por la segunda posición en Canadá, que finalmente se decantó en favor del piloto asturiano de Aston Martin. La batalla, con adelantamiento sorpresa de Hamilton en la salida, se acabó resolviendo en la pista, cuando Alonso superó al heptacampeón en el tramo decisivo de la carrera. Antes de eso pudo decidirse en los despachos de la FIA, ya que Hamilton se arriesgó a ser penalizado por una acción en el pit lane, cuando tras una parada más lenta que la de Alonso, estuvo a punto de impactar con él. Los comisarios no lo consideraron sancionable.

Tras el accidente de George Russell, salió el coche de seguridad y los tres primeros, Verstappen, Hamilton y Alonso pasaron por boxes para montar neumáticos nuevos. Max volvió a pista sin sorpresas, pero a los mecánicos de Mercedes no les fue tan bien el pit stop de Hamilton, que salió muy justo por delante de Alonso, obligándole a frenar.

La FIA anunció una investigación por el incidente pero su decisión se demoró más de la cuenta y al final de la carrera explicaron que tras estudiar las imágenes del interior y el exterior de los coches, llegaron a la conclusión de que Alonso tuvo que frenar ligeramente y no fue una situación tan grave como para sancionar a Lewis, que una vez más salió bien librado.

Aston Martin podría impugnar la decisión de los comisarios, pero las posibilidades de que eso ocurra son escasas ya que una penalización de cinco segundos no tendría relevancia con la carrera terminada y tal como quedó la clasificación. Lando Norris, al igual que Hamilton, tampoco fue castigado por una salida insegura frente a Alex Albon.