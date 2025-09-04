Colton Herta, estrella de la IndyCar, será piloto de pruebas del equipo Cadillac de F1

El piloto estadounidense de IndyCar Colton Herta será el piloto de pruebas del nuevo equioi del Mundial de Fórmula 1 para 2026, Cadillac, cuyos titulares serán el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez.

Herta, cuyo nombre ya se barajaba para ocupar un asiento en Cadillac antes del anuncio del dúo Bottas/Pérez, fue el ganador más joven de la IndyCar en 2019, cuando ganó en el Circuito de las Américas y en Laguna Seca, cuenta con nueve victorias, 19 podios y 16 'pole's en su haber tras 116 carreras en las series.

Colton Herta, de 25 años e hijo del ex piloto de IndyCar y ChampCar Bryan Herta, dijo: "Esta es una oportunidad de ensueño por la que he trabajado durante mucho tiempo. Formar parte de la entrada de Cadillac en la F1 en un momento tan crucial es algo que no podía dejar pasar".

"Mi sueño siempre ha sido correr en la Fórmula 1, y considero que este paso es un gran avance hacia ese objetivo. Por ahora, mi objetivo es darlo todo por Cadillac F1 y ayudar a construir un equipo competitivo", agrega Herta, que tiene experiencia previa en la F1, ya que probó un McLaren MCL35M con especificaciones de 2021 en Portimao (Portugal) en 2022.

El director del equipo Cadillac, Graeme Lowdon, afirma: "Colton es un piloto con un talento excepcional, con una velocidad, una técnica y una madurez demostradas muy superiores a su edad. Su experiencia en el automovilismo estadounidense de alto nivel como parte de la familia TWG Motorsport lo convierte en la persona ideal para este puesto, y aportará a nuestro equipo una visión, una perspectiva y una energía valiosas y frescas mientras seguimos construyendo el futuro".