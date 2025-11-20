Colores y brillos en las decoraciones especiales para el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas, que regresó al calendario de la F1 en 2023, es sin duda uno de los más espectaculares del calendario. Con un circuito urbano, la ciudad que nunca duerme, la de los casinos, las luces y los dobles de Elvis, es siempre una fiesta.

Los pilotos y los equipos lo tienen claro y suele ser este uno de los GP que elijen para lucir nuevos 'livery'. En esta edición de 2025 el que se ha pasado el juego en este sentido ha sido un Lewis Hamilton que lucirá un casco completamente cubierto de ‘glitter’ plateado, inspirado en los trajes de los protagonistas de los espectáculos de la 'Ciudad del pecado'. Un casco que no ha pasado desapercibido y que ha generado una larga serie de comentarios en redes sociales y que algunos han visto como una metáfora de su pasado en Mercedes, donde fue el más brillante.

Entre los equipos que lucirán una decoración especial para esta antepenúltima prueba del campeonato estará Racing Bulls, quien ha vuelto a sorprender con una espectacular y colorida imagen.

Livery de Racing Bulls para Las Vegas / @f1

La escudería ha elegido una decoración "holográfica" con colores iridescentes que decoran tanto la zona del morro y los laterales, habitualmente blancos. Según explicó el propio equipo, la imagen está inspirada en la Holo Card, la última tarjeta Visa de su patrocinador Cash App, y rinde homenaje al "espíritu audaz, enérgico y a la estética vibrante de la vida nocturna" de Las Vegas.

Para Racing Bulls este el cuarto 'livery' especial distinto del curso, después de Miami, Silverston y Austin. La decoración, además, no se limitará solo al coche, sino que estará también en los boxes, así como en el mono y el resto de complementos de los pilotos, como las botas o los guantes.

Alpine, por su parte, pondrá en pista un monoplaza con un diseño predominantemente rosa en honor a su patrocinador principal, BWT, que mantendrá en los tres últimos Grandes Premios.

Stake F1 Team ha querido hacer un guiño a su despedida (pasará a ser Audi el próximo curso) y ha incluido en su habitual tono negro y verde una bandera a cuadros que recorre todo la parte superior del coche como símbolo de su adios al campeonato.

Williams repite

El último de los equipos que ha optado por lucir una nueva 'piel' en la 'Ciudad que nunca duerme' ha sido Williams, quien elige tradicionalmente este GP para sus decoraciones especiales. En colaboración con su patrocinador, Atlassian, los de Grove han elegido darle protagonismo al negro introduciendo en los laterales el icono de Rovo, la IA de Atlassian, y pontones azules.

Para el equipo de Carlos Sainz esta es la tercera edición especial del curso, después de Austin y Sao Paulo, siendo la menos rompedora de las tres.

Es también la más discreta respecto a las que ha lucido Williams en los dos anteriores GP de Las Vegas. La escudería británica ha elegido siempre esta cita para mostrar una nueva imagen. En 2023 la parte trasera del coche lucía en tonos neones el reconocible cartel que recibe a los visitantes en la ciudad: "Welcome to Fabulous Las Vegas". En 2024 dio protagonismo a su patrocinador, Keeper Security, con una cubierta motor amarilla.