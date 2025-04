Es improbable que Colapinto releve a Doohan en Suzuka

Tras el violento impacto a más de 200 km/h en Suzuka, Jack Doohan ha pasado por el centro médico del circuito y ha salido sin aparentes problemas, aunque dolorido en una mano. El brutal accidente del australiano durante los segundos libres del GP de Japón, ha dado pie a las especulaciones entorno a quién sería su sustituto este fin de semana en caso de no estar físicamente en condiciones para subirse al coche mañana sábado en Libres 3.

Y todas las miradas apuntaban al argentino Franco Colapinto, que espera su gran oportunidad desde que fue fichado por Flavio Briatore como piloto reserva del equipo Alpine tras quedarse sin asiento en Williams ante la llegada de Carlos Sainz.

Sin embargo, no parece probable que Colapinto vaya a estar listo para relevar a Doohan en caso de ser necesario en Japón. Y es que el argentino no ha viajado con el equipo a este tercer gran premio de la temporada y ha sido el júnior japonés Ryo Hirakawa el que ha participado con Alpine en Libres 1, cumpliendo con la exigencia de la FIA de alinear a los jóvenes pilotos en al menos dos sesiones durante la temporada.

A pesar de que los rumores del paddock han sugerido que Doohan sufría una fractura en su mano izquierda, lo cierto es que Jack ha abandonado el circuito acompañado por su padre Mick Doohan, pentacampeón de motociclismo, y ha asegurado que se encuentra bien y que las pruebas han descartado cualquier lesión de gravedad.

Lo lógico es que si finalmente no estuviera en condiciones de pilotar el resto del fin de semana, sea Hirakawa el que se suba al coche. Franco Colapinto no tiene descanso y aunque no ha viajado a Japón, está trabajando en el simulador de Alpine en Enstone.